Times of Israel: Το Ισραήλ εξετάζει νέα χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει καταρτίσει σχέδια για την έναρξη νέων, εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα τον Μάρτιο, με επίκεντρο την πόλη.

Στόχος της επιχείρησης είναι η μετατόπιση της κίτρινης γραμμής εκεχειρίας δυτικότερα, προς τις ακτές του θύλακα, διευρύνοντας περαιτέρω τον έλεγχο του Ισραήλ στην περιοχή, ανέφεραν στους Times of Israel Ισραηλινός αξιωματούχος και Άραβας διπλωμάτης.

Σύμφωνα με τον Άραβα διπλωμάτη, η επιχείρηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθήσουν τη δεύτερη φάση της εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025, η οποία προβλέπει και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό μέσο, αν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, συμφώνησε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα να συνεργαστεί στις προσπάθειες προώθησης της εκεχειρίας, δεν θεωρεί πιθανό να επιτευχθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Άραβα διπλωμάτη, έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει εναλλακτικό σχέδιο.

Την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου, οι ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν έως την κίτρινη γραμμή, διατηρώντας τον έλεγχο περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας. Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας που σχεδιάζεται για τον Μάρτιο εκτιμάται ότι θα αυξήσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.



Πηγή: skai.gr

