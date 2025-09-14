Πέθανε ο Ερμέτο Πασκοάλ, «ο μάγος» της βραζιλιάνικης μουσικής

O καινοτόμος Βραζιλιάνος συνθέτης, φημισμένος για το μείγμα τζαζ και παραδοσιακής μουσικής, Ερμέτο Πασκοάλ (Hermeto Pascoal), πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

«Με γαλήνη και αγάπη ανακοινώνουμε ότι ο Ερμέτο Πασκοάλ έκανε τη μετάβασή του στο πνευματικό επίπεδο, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και μουσικούς συντρόφους.

Την ακριβή στιγμή της διέλευσης, το γκρουπ του ήταν στη σκηνή, όπως θα ήθελε: κάνοντας ήχο και μουσική» ανέφεραν σε μία ανακοίνωση τους οι οικείοι του διάσημου συνθέτη, τον οποίο ο Miles Davis αποκάλεσε τον πιο «σημαντικό μουσικό στον πλανήτη».

Ο Πασκοάλ είχε γράψει περισσότερα από 2.000 οργανικά κομμάτια και συνέχισε να διασκευάζει μουσική και να ηχογραφεί καλλιτέχνες μέχρι και τα 80 του.

Γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1936 σε έναν αγροτικό οικισμό βορειοανατολικά της Αλαγκόας, στην Βραζιλία, δεν μπορούσε να εργαστεί σε εξωτερικό χώρο λόγω του αλμπινισμού του.

Ο Πασκοάλ και έμαθε μόνος του μουσική ενώ περνούσε τις μέρες του σε εσωτερικούς χώρους.

Σε ηλικία 10 ετών, άρχισε να παίζει σε χορούς και γάμους, προτού συνεχίσει να παίζει forró και παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική σε όλη την περιοχή.

Από την αφάνεια και τη φτώχεια στην παγκόσμια αναγνώριση

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μετακόμισε στο Ρίο ντε Τζανέιρο και ανακάλυψε την τζαζ σκηνή της πόλης, εμφανιζόμενος σε νυχτερινά κέντρα και εντασσόμενος σε μια ραδιοφωνική ορχήστρα.

Ο συνδυασμός τζαζ και παραδοσιακών φολκ στυλ κέντρισε την προσοχή των μεγαλύτερων αστέρων της Βραζιλίας: Ο τραγουδιστής Έλις Ρετζίνα εμφανίστηκε με τον Πασκόαλ, όπως και ο δεξιοτέχνης των κρουστών, Άιρτο Μορέιρα.

Ο τελευταίος τον συνόδευσε σε μια περιοδεία στις ΗΠΑ, όπου γνωρίστηκε με τον Μάιλς Ντέιβις.

Παρά το γεγονός ότι κέρδισε τον σεβασμό των προσωπικοτήτων του κόσμου της τζαζ, ο Πασκόαλ πάντα απέρριπτε την ετικέτα ως «μουσικός της τζαζ» λέγοντας ότι όφειλε πολλά στη βραζιλιάνικη μουσική, όπως το τσορίνο και η σάμπα.

Πηγή: skai.gr

