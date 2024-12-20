Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οποιεσδήποτε νέες κυρώσεις των G7 στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία θα γυρίσουν μπούμερανγκ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε το σχόλιο αφού ρωτήθηκε σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με μια αναφορά του Bloomberg News ότι οι G7 εξετάζουν νέες κυρώσεις για το πετρέλαιο.

"Τυχόν κυρώσεις θα γυρίσουν μπούμερανγκ, η Ρωσία θα ενεργήσει για να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες οποιασδήποτε τέτοιας κίνησης και θα προσαρμοστεί" σημείωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

