Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τον λόρδο Πίτερ Μάντελσον αναμένεται να διορίσει πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο 71χρονος πολιτικός ήταν εκ των αρχιτεκτόνων και βασικών πρωταγωνιστών των λεγόμενων Νέων Εργατικών του Τόνι Μπλερ και υπηρέτησε σε διάφορες υπουργικές θέσεις υπό εκείνον και υπό τον Γκόρντον Μπράουν.

Η φήμη που τον συνόδευε περί ροπής σε μηχανορραφίες του προσέδωσε το προσωνύμιο «πρίγκιπας του σκότους».

Η επιλογή Μάντελσον αντί κάποιου έμπειρου διπλωμάτη καριέρας δείχνει, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση Στάρμερ στη σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο λόρδος Μάντελσον θα διαδεχθεί στην Ουάσιγκτον την Ντέιμ Κάρεν Πιρς της οποίας η θητεία ολοκληρώνεται με την αλλαγή της εξουσίας στο Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.