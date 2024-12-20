Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Τον λόρδο Πίτερ Μάντελσον αναμένεται να διορίσει πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.
Ο 71χρονος πολιτικός ήταν εκ των αρχιτεκτόνων και βασικών πρωταγωνιστών των λεγόμενων Νέων Εργατικών του Τόνι Μπλερ και υπηρέτησε σε διάφορες υπουργικές θέσεις υπό εκείνον και υπό τον Γκόρντον Μπράουν.
Η φήμη που τον συνόδευε περί ροπής σε μηχανορραφίες του προσέδωσε το προσωνύμιο «πρίγκιπας του σκότους».
Η επιλογή Μάντελσον αντί κάποιου έμπειρου διπλωμάτη καριέρας δείχνει, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση Στάρμερ στη σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ.
Ο λόρδος Μάντελσον θα διαδεχθεί στην Ουάσιγκτον την Ντέιμ Κάρεν Πιρς της οποίας η θητεία ολοκληρώνεται με την αλλαγή της εξουσίας στο Λευκό Οίκο.
