Απεργίες ξεκινούν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα Starbucks εν μέσω εορτών προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη προόδου που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας.

Οι απεργίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από σήμερα Παρασκευή στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Σιάτλ και ενδέχεται να επεκταθούν σε εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνιών. Χρειαζόμαστε την ένωση για να επιστρέψουμε στο τραπέζι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Starbucks.

Η Starbucks Workers United, το σωματείο που διαθέτει εργαζομένους από 535 καταστήματα που ανήκουν σε εταιρείες των ΗΠΑ από το 2021, δήλωσε ότι η Starbucks δεν τήρησε τη δέσμευση που ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας. Το σωματείο θέλει επίσης η εταιρεία να επιλύσει εκκρεμή νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων χρεώσεων αθέμιτης εργασιακής πρακτικής που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων.

Το συνδικάτο σημείωσε ότι ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Starbucks, Brian Niccol, που ανέλαβε την θέση τον περασμένο Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια τον πρώτο χρόνο στη δουλειά του. Ωστόσο, η εταιρεία πρότεινε πρόσφατα ένα οικονομικό πακέτο χωρίς νέες αυξήσεις μισθών για τους συνδικαλισμένους barista τώρα και αύξηση 1,5% τα επόμενα χρόνια, ανέφερε το συνδικάτο.

Η Starbucks από την πλευρά της ανέφερε ότι προσφέρει ήδη αμοιβές και προνόμια - συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν διδάκτρων στο κολέγιο και της οικογενειακής άδειας επί πληρωμή - αξίας 30$ ανά ώρα για τους baristas που εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι απεργίες δεν είναι οι πρώτες κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης εορταστικής περιόδου των Starbucks. Τον Νοέμβριο του 2023, χιλιάδες εργαζόμενοι σε περισσότερα από 200 καταστήματα αποχώρησαν την ημέρα του Red Cup, μια μέρα που η εταιρεία συνήθως χαρίζει χιλιάδες επαναχρησιμοποιήσιμα κύπελλα. Εκατοντάδες εργαζόμενοι προχώρησαν επίσης σε απεργία τον Ιούνιο του 2023 για να διαμαρτυρηθούν όταν το συνδικάτο είπε ότι η Starbucks απαγόρευσε τις εκθέσεις Pride σε ορισμένα καταστήματα.

Πηγή: skai.gr

