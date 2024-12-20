Νετανιάχου: Δεν θα παραστεί στην επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς, φοβούμενος σύλληψη

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται ότι δεν να ταξιδέψει στην Πολωνία για τις εκδηλώσεις του επόμενου μήνα για την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς, καθώς φοβάται ότι μπορεί να συλληφθεί.

Η μεγάλη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου και αναμένεται να παρευρεθούν δεκάδες ηγέτες και αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά της Βρετανίας Κάρολου, αναφέρουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν επικοινωνήσει με τους Πολωνούς ομολόγους τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, και αξιωματούχοι στη Βαρσοβία πιστεύουν ότι ο λόγος σχετίζεται με τη θέση της Πολωνίας ότι θα τηρήσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Νετανιάχου για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ισάακ Χέρτζογκ επίσης δεν σκοπεύει να παραστεί στην εκδήλωση.

Πηγή: skai.gr

