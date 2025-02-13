Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκοπική έρευνα της εταιρίας Swg, το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου των Ιταλών.

Πιο αναλυτικά, το κόμμα της Μελόνι επιλέγεται από το 29,5% των ερωτηθέντων. Δεύτερη πολιτική δύναμη στην πρόθεση ψήφου του στατιστικού δείγματος είναι το αντιπολιτευόμενο κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα με ποσοστό 22,3%.

Κάτι που σημαίνει ότι η διαφορά ανάμεσα στις δυο πρώτες δυνάμεις της χώρας, σύμφωνα με το συγκεκριμένο γκάλοπ, ξεπερνά τις επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Οι δυο υπόλοιποι κυβερνητικοί εταίροι -η Φόρτσα Ιτάλια με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι- «πείθουν», αντίστοιχα, το 9,2% και 8,5% των πολιτών που συμμετείχαν στην δημοσκόπηση.

Σε ότι αφορά τα Πέντε Αστέρια, τα οποία ανήκουν επίσης στην αντιπολίτευση, βρίσκονται στο 11,8%, ενώ η συμμαχία Οικολόγων και Ιταλικής Αριστεράς λαμβάνει ποσοστό 6,7%.

Τα δυο μικρά κεντρώα κόμματα, τέλος, Δράση (Azione) και Ζωντανή Ιταλία, στηρίζονται από το 3,1% και 2,9% των ερωτηθέντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.