Υπάλληλος της τράπεζας Intesa Sanpaolo παρακολουθούσε την κίνηση των λογαριασμών της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του πρώην συντρόφου της Αντρέα Τζαμπρούνο, του υπουργού Άμυνας της χώρας Γκουίντο Κροζέτο, της υπουργού Τουρισμού Νταντιέλα Σαντανκέ και του προέδρου της ιταλικής Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα, αποκαλύπτει σήμερα η ιταλική εφημερίδα Domani.

Ο συγκεκριμένος τραπεζικός υπάλληλος, σύμφωνα με τον Τύπο, εργαζόταν στο Μπάρι της Κάτω Ιταλίας και απολύθηκε τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από εσωτερικό έλεγχο. Η εισαγγελία του Μπάρι άρχισε έρευνα, με στόχο τη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης και για να εξακριβωθούν τα τυχόν κίνητρα.

Ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος φέρεται να εισήλθε παράνομα και στον λογαριασμό της Αριάννα Μελόνι, αδελφής της Ιταλίδας πρωθυπουργού, και όλη του αυτή η δραστηριότητα να αναπτύχθηκε από τον Απρίλιο του 2022, μέχρι τον φετινό Φεβρουάριο.

Θύματα αυτής της παράνομης δράσης του, σύμφωνα με την εφημερίδα Domani, ήταν και οι περιφερειάρχες της ευρύτερης περιοχής του Μπάρι και της Βενετίας, όπως και πολλοί αξιωματικοί της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας καθώς και των Καραμπινιέρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.