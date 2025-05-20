Μια πρώτη ομάδα μεταναστών χωρίς χαρτιά, τα μέλη της οποίας συναίνεσαν να λάβουν βοήθημα 1.000 δολαρίων και να «αυτοαπελαθούν», αναχώρησε από τις ΗΠΑ χθες Δευτέρα με ειδική πτήση που είχε προορισμό την Ονδούρα και την Κολομβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Συνολικά, 64 μετανάστες επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε από το Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ.

«Έλαβαν ο καθένας ταξιδιωτικό βοήθημα, εφάπαξ ποσό 1.000 δολαρίων, και διατήρησαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν μια μέρα νόμιμα στις ΗΠΑ», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Πιο συγκεκριμένα, 38 άνθρωποι επαναπατρίστηκαν στην Ονδούρα και 26 στην Κολομβία.

Η υπουργός Κρίστι Νόεμ παρότρυνε κι άλλους μετανάστες χωρίς χαρτιά να ωφεληθούν από την πρωτοβουλία οικειοθελών επαναπατρισμών που βαφτίστηκε Project Homecoming («Πρόγραμμα επιστροφή στην πατρίδα»).

«Ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο θα φύγετε και λάβετε οικονομική υποστήριξη για να επιστρέψετε στο σπίτι σας», ανέφερε η κυρία Νόεμ. «Αν δεν το κάνετε, διατρέχετε κίνδυνο να σας επιβληθούν πρόστιμα, να συλληφθείτε, να απελαθείτε και μην έχετε ποτέ το δικαίωμα να επιστρέψετε», πρόσθεσε.

«Αν βρισκόσαστε σε αυτή τη χώρα παράνομα, αυτοαπελαθείτε τώρα και διατηρήστε την ευκαιρία να επιστρέψετε δυνητικά με νόμιμο τρόπο», επέμεινε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν προεκλογικά να προχωρήσει στην απέλαση «εκατομμυρίων» μεταναστών χωρίς έγγραφα κι έλαβε σειρά μέτρων αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο για να επιταχυνθούν οι απελάσεις, ωστόσο αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια, κυρίως στη δικαιοσύνη.

