Ανδρουλάκης: Έχει έρθει η ώρα της πολιτικής αλλαγής- Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ

«Με την πρωτοβουλία μας για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας προκαλέσαμε έναν σημαντικό κύκλο κοινοβουλευτικών ενεργειών, με σκοπό την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση για Αλήθεια και Δικαιοσύνη. Δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, με αποκλειστική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού, τα αναπάντητα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται, αντί να δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις. Ένα έντονο αίσθημα καχυποψίας και οργής εξαπλώνεται στην κοινωνία αποδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε άρθρο του, στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

«Την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε για άλλη μια φορά κατώτερος των περιστάσεων και της ευθύνης που έχει απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και σε έναν λαό που με τις πρωτοφανείς του διαδηλώσεις απαιτεί το αυτονόητο: Να λάμψει η αλήθεια, να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και να διασφαλιστεί πως η χώρα θα αποκτήσει -επιτέλους!- ασφαλείς και σύγχρονους σιδηρόδρομους. Σε κανένα από αυτά τα αιτήματα δεν δόθηκαν καθησυχαστικές απαντήσεις» προσθέτει.

Ο Ν. Ανδρουλάκης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «προτεραιότητά του πρωθυπουργού είναι η διαχείριση του πολιτικού κόστους» ενώ επισημαίνει οτι «όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της τραγωδίας των Τεμπών, τόσο αποδεικνύεται ότι το "επιτελικό" κράτος του Μαξίμου είναι ένα αποτυχημένο σύστημα εξουσίας».

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «Στα Τέμπη ζήσαμε ένα σύστημα εξουσίας, που απέτυχε να διαχειριστεί τους ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 54 εκατ. ευρώ για την τηλεδιοίκηση, η οποία αν είχε εγκατασταθεί έγκαιρα, αυτή η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί.

Ένα σύστημα εξουσίας υπεύθυνο για τον αναξιοκρατικό διορισμό του σταθμάρχη, που δεν δίστασε να αλλάξει τα όρια ηλικίας στην προκήρυξη προκειμένου να πραγματοποιήσει το ρουσφέτι.

Ένα σύστημα εξουσίας, που δεν σεβάστηκε ούτε τα θύματα της τραγωδίας με συνέπεια την αλλοίωση και απώλεια κρίσιμων στοιχείων, γεγονός που δυσχεραίνει τη δουλειά της Δικαιοσύνης».

Ο Ν. Ανδρουλάκης τονίζει ότι «όσα συνέβησαν είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας ότι «το κράτος είναι λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας».

Στο άρθρο του αναφέρεται στις θεσμικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής «ώστε να οδηγηθούν στον φυσικό τους δικαστή όλα τα πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα».

«Σήμερα, είναι εμπεδωμένη η πεποίθηση στην κοινή γνώμη πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει να δώσει κάτι άλλο σε μια χώρα όπου επικρατεί γενικευμένη ανασφάλεια. Η υπόσχεση της σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη αποδεικνύεται όνειρο απατηλό. Εδώ και έξι χρόνια, το δήθεν αναπτυξιακό "θαύμα" της κυβέρνησης δεν μεταφράστηκε σε σύγκλιση με το μέσο επίπεδο των εισοδημάτων της Ευρώπης ούτε οδήγησε σε ένα σύγχρονο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας» σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τονίζει καταλήγοντας στο άρθρο του:

«Οι Έλληνες αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο από μία κυβέρνηση που στα μάτια τους είναι και ένοχη και ανίκανη και διεφθαρμένη. Χρειάζεται πλέον να δοθεί δημοκρατική διέξοδος στα αδιέξοδα που έχουν σωρευθεί εδώ και έξι χρόνια. Έχει έρθει η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι χρέος μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να διασφαλίσουμε τη συνοχή της κοινωνίας και να βάλουμε τις βάσεις για μια Ελλάδα πιο αισιόδοξη, αντάξια των προσδοκιών του λαού μας».

