Η πρόεδρος του Περού, η Ντίνα Μπολουάρτε, απέρριψε χθες Πέμπτη απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) με την οποία κάλεσε να ακυρωθεί νόμος περί χορήγησης αμνηστίας σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς οι οποίοι αντιμετώπιζαν διώξεις ή δικάζονταν για παραβιάσεις κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο νόμος αυτός, που εγκρίθηκε την 9η Ιουλίου από το περουβιανό κοινοβούλιο και μένει να επικυρωθεί από την αρχηγό του κράτους, προβλέπει να δοθεί αμνηστία σε μέλη των δυνάμεων της τάξης και παραστρατιωτικών οργανώσεων σε βάρος των οποίων είχαν υποβληθεί μηνύσεις, διενεργούνταν έρευνες ή είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις, για εγκλήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο κράτος και οργανώσεις της άκρας αριστεράς μεταξύ του 1980 και του 2000.

Το ΔΔΑΔ, κορυφαίο δικαστήριο της ηπείρου, διέταξε την 24η Ιουλίου το περουβιανό κράτος να ακυρώσει «αμέσως» αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία και, σε περίπτωση που εγκρινόταν το νομοθέτημα, να απέχει από την εφαρμογή του νόμου όσο αναλύει τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα των θυμάτων.

Χθες η κυρία Μπολουάρτε επέκρινε τον θεσμό αυτό, μιλώντας κατά τη διάρκεια τελετής της αστυνομίας στη Λίμα. «Δεν θα επιτρέψουμε την επέμβαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου, που έχει σκοπό να ανασταλεί σχέδιο νόμου με σκοπό να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα μέλη των ένοπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και τις επιτροπές άμυνας πολιτών, τα οποία διακινδύνευσαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν εναντίον της τρέλας της τρομοκρατίας», εξεμάνη.

«Η θέση αυτή της κυβέρνησης είναι κυρίαρχη, αυτόνομη, ελεύθερη και δίκαιη για μια χώρα που ποθεί την ειρήνη», πρόσθεσε η πρόεδρος.

Ειδικοί του ΟΗΕ ζήτησαν από την κυβέρνηση της κ. Μπολουάρτε να ασκήσει βέτο στον νόμο αυτόν, εκτιμώντας πως οι διεθνείς κανόνες απαγορεύουν τη χορήγηση αμνηστίας για σοβαρά εγκλήματα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία είχε καλέσει το Κογκρέσο του Περού να ταχθεί στο πλευρό των θυμάτων και να απορρίψει το νομοσχέδιο.

Τον Αύγουστο του 2024, το Περού ενέκρινε νόμο περί παραγραφής εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχτηκαν πριν από το 2002, στο πλαίσιο του πολέμου ανάμεσα στο κράτος και τους αντάρτες.

Η πρωτοβουλία εκείνη, την οποία υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν χαρακτηρίσει «νόμο ατιμωρησίας», ωφέλησε ιδίως τον πρώην πρόεδρο Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς είχε καταδικαστεί επειδή διέταξε δυο σφαγές αμάχων το 1991 και το 1992, καθώς και περίπου 600 στρατιωτικούς που αντιμετώπιζαν διώξεις από τη δικαιοσύνη.

Η ένοπλη σύρραξη στο Περού, ανάμεσα σε δυνάμεις του κράτους και τις οργανώσεις ανταρτών Φωτεινό Μονοπάτι (SL, μαοϊστές) και Επαναστατικό Κίνημα Τουπάκ Αμάρου (MRTA, γκεβαριστές), μαινόταν από το 1980 ως το 2000 κι άφησε πίσω κάπου 70.000 νεκρούς και 20.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης κατέγραψε πάνω από 4.000 μυστικούς τάφους θυμάτων του πολέμου.

Το ΔΔΑΔ έχει δικαιοδοσία σε περίπου είκοσι χώρες μέλη του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.