Περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες θέλει ο Ζελένσκι - Δεν βοηθούν οι προτάσεις τους, λέει ο Ουσάκοφ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε την Κυριακή σε ευρύτερες διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους, μετά τις συνομιλίες μεταξύ αμερικανικών και ουκρανικών ομάδων που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα.

«Κινούμαστε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram και πρόσθεσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Την ίδια ώρα, ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε βεβαιότητα πως οι πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία δεν βελτιώνονται από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έγιναν από τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Αυτό δεν είναι πρόβλεψη» είπε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το έγγραφο και δεν αυξάνουν τη δυνατότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης» είπε.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζητούν αλλαγές σε ένα σύνολο αμερικανικών προτάσεων για μια συμφωνία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, αν και παραμένει ασαφές ποιες ακριβώς αλλαγές έχουν γίνει στις αρχικές αμερικανικές προτάσεις.

Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα το Σάββατο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και θα συνεχίζονταν την Κυριακή.

Ο Ουσάκοφ επιπλέον δήλωσε ότι «δεν προετοιμάζεται» συνάντηση ανάμεσα στους Αμερικανούς, τους Ουκρανούς και τους Ρώσους απεσταλμένους, καθώς ξεχωριστές συνομιλίες διεξάγονται από την Παρασκευή στο Μαϊάμι.

«Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι'αυτήν την πρωτοβουλία, και αυτή δεν προετοιμάζεται, εξ όσων γνωρίζω» σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.