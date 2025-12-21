Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες πάνω στην πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι οποίες θα συνεχιστούν σήμερα στο Μαϊάμι, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Οι συνομιλίες προχωρούν με εποικοδομητικό τρόπο. Άρχισαν νωρίτερα (σ.σ. χθες Σάββατο) και θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, που διαπραγματεύεται με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες στο Μαϊάμι έρχονται μετά τις επαφές που είχαν την Παρασκευή οι ΗΠΑ με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου που έχει καλλιεργήσει συγκρατημένες προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρόμοιες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, στο γκολφ κλαμπ του Γουίτκοφ στο Hallandale Beach, κοντά στο Μαϊάμι. Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πρόοδο στις συζητήσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι όροι αυτοί μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τη Μόσχα. Ρωσική πηγή ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν προβλέπεται συνάντηση του Ντμίτριεφ με Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Στο Κίεβο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα στηρίξει αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας, εφόσον αυτές διευκολύνουν ανταλλαγές αιχμαλώτων και ανοίξουν τον δρόμο για συνάντηση κορυφής των ηγετών.

«Η Αμερική προτείνει τώρα τριμερή συνάντηση των συμβούλων εθνικής ασφάλειας – ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας», είπε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα υποστηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες εάν έχουν απτά αποτελέσματα.

Η διπλωματική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που συνεχίζεται το Σάββατο, προσκρούει, ωστόσο, στις βαθιά αντικρουόμενες θέσεις Μόσχας και Κιέβου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αμετακίνητος στις μέγιστες απαιτήσεις του, διαμηνύοντας ότι η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στρατιωτικά αν η Ουκρανία δεν αποδεχθεί τους όρους της. Παρά τις βαριές απώλειες, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στο μέτωπο, ενισχύοντας τη σκληρή γραμμή του Κρεμλίνου.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία την επόμενη διετία, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να συμφωνήσει στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τα κεφάλαια θα αντληθούν μέσω δανεισμού από τις αγορές.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ουκρανία θα χρειαστεί επιπλέον 137 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2027, ενώ η οικονομία της βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης και η ανάγκη χρηματοδότησης χαρακτηρίζεται πλέον επείγουσα, με ορόσημο την άνοιξη.

Καμία διάθεση συμβιβασμού από τον Πούτιν

Αμερικανικές εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι ο Πούτιν δεν εμφανίζεται διατεθειμένος σε ουσιαστικό συμβιβασμό και διατηρεί ως στόχο τον πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, σε αντίθεση με εκτιμήσεις ορισμένων αξιωματούχων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για ειρήνη.

Ο Πούτιν δεν άφησε περιθώριο συμβιβασμού ούτε κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του στη Μόσχα, επιμένοντας ότι οι όροι της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν αμετάβλητοι από τον Ιούνιο του 2024. Τότε είχε απαιτήσει η Ουκρανία να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί πλήρως από τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες τις οποίες η Ρωσία θεωρεί δικό της έδαφος.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες συμφώνησαν την Παρασκευή να συνεχίσουν τον συντονισμό τους. «Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας στα επόμενα βήματα και στη συνέχιση της κοινής μας δουλειάς στο άμεσο μέλλον», έγραψε στο Telegram, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, τονίζοντας ωστόσο πως «υπάρχει ακόμη δρόμος». «Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλισης στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα καταστεί δυνατό», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει αποτέλεσμα πριν το τέλος του έτους.

