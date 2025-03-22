Επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων χθες Παρασκευή αργά το βράδυ στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια και σε άλλους τρεις στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Russia is attacking Zaporizhzhia right now. At least one of the apartment buildings in the city is on fire pic.twitter.com/myV1XLS5wF March 21, 2025

Επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Σούμι και Ντονέτσκ

Ο ουκρανός περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε μέσω Telegram πως η πόλη υπέστη πάνω από 10 πλήγματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννιά, ανάμεσά τους νήπιο 9 μηνών. Γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

A 14-year-old girl and her dad were killed in tonight’s Russian suicide drone attacks against Zaporizhzhia.



A 9-month-old baby was wounded pic.twitter.com/uOf1gvWyca — Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2025

Στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έριξαν τουλάχιστον έξι κατευθυνόμενες βόμβες στο χωριό Κρασνοπίλια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου συνεχίζεται η αργή αλλά σταθερή ρωσική προέλαση προς δυσμάς, εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως ερρίφθησαν τρεις βόμβες στην κοινότητα Κοσταντίνιφκα, κοντά στο μέτωπο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Επιθέσεις σε Ραστόφ και Βαρόνεζ

Στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε πως ουκρανικό drone έπληξε τον 17ο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο ένοικοι. Καταρρίφθηκαν αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, πρόσθεσε μέσω Telegram.

#ULTIMAHORA 🚨 Dron ucraniano impacta edificio residencial en la ciudad rusa Rostov del Don. 😱



Conoce los detalles en https://t.co/dkT8mSuJ2l pic.twitter.com/RA5wXLNIyp — El Soberano (@ElSoberanoMX) March 21, 2025

A drone hit the side of an apartment block in Rostov tonight. pic.twitter.com/Kl476HQIl1 — Tim White (@TWMCLtd) March 21, 2025

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ ανέφερε πως καταστράφηκαν πάνω από 10 ουκρανικά drones, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται παρότι οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα πως συμφώνησαν να ανασταλούν για χρονικό διάστημα 30 ημερών οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η Ουάσιγκτον επεδίωκε ευρύτερη, γενική κατάπαυση του πυρός. Διαπραγματεύσεις όσον αφορά αυτήν την περιορισμένης εμβέλειας εκεχειρία αναμένεται να διεξαχθούν στη Σαουδική Αραβία την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.