Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία με πέντε νεκρούς - Ανταποδίδουν οι Ουκρανικές δυνάμεις - Βίντεο

Ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται στην Ουκρανία παρά τη συμφωνία να ανασταλούν για χρονικό διάστημα 30 ημερών οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών

Ρωσία

Επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων χθες Παρασκευή αργά το βράδυ στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια και σε άλλους τρεις στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Σούμι και Ντονέτσκ 

Ο ουκρανός περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε μέσω Telegram πως η πόλη υπέστη πάνω από 10 πλήγματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννιά, ανάμεσά τους νήπιο 9 μηνών. Γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έριξαν τουλάχιστον έξι κατευθυνόμενες βόμβες στο χωριό Κρασνοπίλια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου συνεχίζεται η αργή αλλά σταθερή ρωσική προέλαση προς δυσμάς, εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως ερρίφθησαν τρεις βόμβες στην κοινότητα Κοσταντίνιφκα, κοντά στο μέτωπο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Επιθέσεις σε Ραστόφ και Βαρόνεζ

Στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε πως ουκρανικό drone έπληξε τον 17ο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο ένοικοι. Καταρρίφθηκαν αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, πρόσθεσε μέσω Telegram.

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ ανέφερε πως καταστράφηκαν πάνω από 10 ουκρανικά drones, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται παρότι οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα πως συμφώνησαν να ανασταλούν για χρονικό διάστημα 30 ημερών οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η Ουάσιγκτον επεδίωκε ευρύτερη, γενική κατάπαυση του πυρός. Διαπραγματεύσεις όσον αφορά αυτήν την περιορισμένης εμβέλειας εκεχειρία αναμένεται να διεξαχθούν στη Σαουδική Αραβία την ερχόμενη εβδομάδα.

