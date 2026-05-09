Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον χαρακτήρισε τις απαιτήσεις της Βρετανίας και της Γαλλίας προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις των εποίκων και τις αρπαγές γης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ως «απογοητευτικές, αλλά όχι εκπληκτικές» σε μια ανάρτηση στο X.

«Για άλλη μια φορά, τα διπλά μέτρα και σταθμά αποκαλύφθηκαν στον ΟΗΕ σε μια επίδειξη επαίσχυντης υποκρισίας. Ενώ χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν τα κύματα τρομοκρατίας εντός των συνόρων τους, ασχολούνται με την αποστροφή της προσοχής στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (σ.σ.Δυτική Όχθη)», είπε.

«Πόσο βολικό είναι να εστιάζουμε στη "βία των εποίκων" και να διαδίδουμε ψέματα για το Ισραήλ, ενώ οι Εβραίοι φοβούνται να περπατήσουν στους δρόμους του Λονδίνου και του Παρισιού», έγραψε.

Disappointing, but not surprising:

Once again, the double standard was exposed at the UN in a display of disgraceful hypocrisy.



While countries like the UK and France are failing to deal with waves of terror within their own borders, they are busy diverting attention to Judea… — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 8, 2026

Το βέτο των ΗΠΑ

Οι έποικοι είναι Ισραηλινοί πολίτες που ζουν σε παλαιστινιακή γη στα κατεχόμενα εδάφη.

Το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει παράνομους οικισμούς σε παλαιστινιακή γη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967.

Τώρα, περισσότεροι από 700.000 έποικοι – το 10% του πληθυσμού του Ισραήλ – ζουν σε παράνομους οικισμούς και φυλάκια διάσπαρτα σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο ΟΗΕ έχει καταδικάσει τους οικισμούς μέσω πολλαπλών ψηφισμάτων και ψηφοφοριών, αλλά οι ΗΠΑ παρέχουν διπλωματική κάλυψη στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, με την Ουάσινγκτον να χρησιμοποιεί σταθερά το δικαίωμα βέτο της στον ΟΗΕ για να προστατεύσει το Ισραήλ από κυρώσεις.

