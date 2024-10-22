Τραμπ για διαρροή εγγράφων στο Ιράν: Μάλλον διέρρευσαν από το υπουργείο Άμυνας

Το Πεντάγωνο «ενοχοποιεί» για τη διαρροή απορρήτων εγγράφων στο Ιράν ο υποψήφιος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social.



«Οι ΗΠΑ διέρρευσαν άκρως εμπιστευτικά έγγραφα από το Ισραήλ. Ίσως προήλθε (η διαρροή) από το Υπουργείο Άμυνας. Το Ισραήλ έχει πληγεί σοβαρά και έχει κινδυνέψει από αυτό. Στρατηγική και δεδομένα εν καιρώ πολέμου. Μάλλον προήλθε από το Υπουργείο Άμυνας. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Ο ΕΝΟΧΟΣ! Το Ισραήλ δεν θέλει πλέον να μοιράζεται έγγραφα με τις ΗΠΑ και ποιος μπορεί να το κατηγορήσει!»

Ανώτερη υπάλληλος στο γραφείο του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν είναι ύποπτος για διαρροή απόρρητων εγγράφων στην Τεχεράνη, αποκάλυψε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο Sky News Arabia την Τρίτη.

Το εν λόγω άτομο διαθέτει άδεια ασφαλείας που παρέχει πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες και υπηρετεί ως διευθυντής στο Γραφείο του Βοηθού Υπουργού Άμυνας για Ειδικές Επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

