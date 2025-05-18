Bloomberg: Η Ρωσία κατάσχεσε δεξαμενόπλοιο το οποίο φέρεται να ανήκει σε ελληνική εταιρεία 

Η Ρωσία κατάσχεσε το δεξαμενόπλοιο Green Admire, με σημαία Λιβερίας, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Σιλαμάε της Εσθονίας και διέσχιζε ρωσικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το Δημόσιο Ραδιόφωνο της Εσθονίας, το οποίο επικαλείται το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το πλοίο ανήκει στην ελληνική εταιρεία Aegean Shipping και μετέφερε σχιστολιθικό πετρέλαιο. Ακολουθούσε προκαθορισμένη διαδρομή με τελικό προορισμό το Ρότερνταμ, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την αποστολή ρωσικού αεροσκάφους όταν η Εσθονία προσπάθησε να εμποδίσει τη διέλευση ρωσικού δεξαμενόπλοιου-«φάντασμα».

Κανονικά, τα πλοία που αποπλέουν από το Σιλαμάε διέρχονται από ρωσικά ύδατα, καθώς η διαδρομή θεωρείται ασφαλέστερη για μεγάλα πλοία σε σχέση με τα αβαθή εσθονικά νερά. Το Υπουργείο Μεταφορών της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για το πρώτο τέτοιο περιστατικό και πως πλέον θα κατευθύνει τα πλοία που εισέρχονται ή αποχωρούν από το Σιλαμάε να πλέουν αποκλειστικά εντός των εσθονικών χωρικών υδάτων, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη του συμβάντος.



