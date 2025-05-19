Γκίκας: Τα εισιτήρια των συμβατικών πλοίων δεν θα αυξηθούν το καλοκαίρι

«Για τον καθορισμό του νησιωτικού μεταφορικού ισοδύναμου είμαστε σε διαδικασία εξορθολογισμού, τόσο με κλαδική όσο και χωρική εξειδίκευση. Σήμερα υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου-Νησιωτικής Πολιτικής και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του Βαρόμετρου Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και του Παρατηρητηρίου Τιμών στο νησιωτικό χώρο σε ετήσια βάση». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας απαντώντας στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Νικητιάδη για τις «Διψήφιες αυξήσεις στους ναύλους φορτηγών οχημάτων».

Επ’ αυτού, ο υφυπουργός επανέλαβε πως «δεν πρόκειται να αυξηθούν τη θερινή περίοδο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που αφορούν επιβάτες και τα ΙΧ επιβατικά τους οχήματα».

Σχετικά με τις καταβολές του μεταφορικού ισοδύναμου, ο κ. Γκίκας είπε ότι όπως «έχουμε ανακοινώσει, τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί αυτό που αφορά τους επιβάτες και θα αφορά έναν μεγάλο αριθμό μηνών που αφορούν το 2024, ενώ προς τις επιχειρήσεις θα καταβληθεί αυτό που αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι».

Για τις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών, ο υφυπουργός επισήμανε ότι «το 2019 οι επιδοτήσεις των άγονων γραμμών ανερχόντουσαν μόλις στα 90 εκατ. ευρώ, σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται στα 152 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη για τον επόμενο διαγωνισμό οι επιδοτήσεις αυτές να ανέλθουν στα 168 εκατ. ευρώ, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι σεβόμαστε τους νησιώτες και ότι επενδύουμε στη νησιωτικότητα». Επισήμανε δε, ότι για τις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός και όλα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αναφορικά με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΓΓ Αιγαίου-Νησιωτικής Πολιτικής και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του Βαρόμετρου Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και του Παρατηρητηρίου Τιμών στο νησιωτικό χώρο σε ετήσια βάση, ο υφυπουργός είπε: «Με αυτή τη μελέτη, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα με στόχο τον προσδιορισμό του ύψους και της μεταβολής των τιμών σε καίριες κατηγορίες αγαθών που επηρεάζουν βεβαίως και το κόστος λειτουργίας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τη νησιωτική επιχειρηματικότητα και τα νησιά μας, μαζί με τις συμφωνίες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον εξορθολογισμό του νησιωτικού μεταφορικού ισοδυνάμου».

