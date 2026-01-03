Η Ισπανία, δια στόματος του πρωθυπουργού της Πέδρο Σάντσεθ, είναι η πρώτη χώρα της λεγόμενης «Δύσης», που εκφράζει ευθέως την αντίθεσή της στην «επέμβαση» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως δήλωσε ξεκάθαρα ο Ισπανός πρωθυπουργός, «η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία παραβιάζει τους διεθνείς νόμους».

«Η Ισπανία δεν αναγνώρισε το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά δεν θα αναγνωρίσει και την επέμβαση των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει τον διεθνή νόμο και ωθεί την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο Πέδρο Σάντσες κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να διατυπώσουν μια δίκαιη και διαλογική μετάβαση».

Πηγή: skai.gr

