Η Ισπανία, δια στόματος του πρωθυπουργού της Πέδρο Σάντσεθ, είναι η πρώτη χώρα της λεγόμενης «Δύσης», που εκφράζει ευθέως την αντίθεσή της στην «επέμβαση» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.
Όπως δήλωσε ξεκάθαρα ο Ισπανός πρωθυπουργός, «η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία παραβιάζει τους διεθνείς νόμους».
«Η Ισπανία δεν αναγνώρισε το καθεστώς Μαδούρο. Αλλά δεν θα αναγνωρίσει και την επέμβαση των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει τον διεθνή νόμο και ωθεί την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.
Ο Πέδρο Σάντσες κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να διατυπώσουν μια δίκαιη και διαλογική μετάβαση».
