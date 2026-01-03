«Συμβούλιο ηγετών» στις ΗΠΑ, στα τέλη του Ιανουαρίου, προκειμένου να συζητηθεί ο «τερματισμός του πολέμου» στην Ουκρανία, πρότεινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, λίγα λεπτά μετά τη νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία», και στο περιθώριο των ραγδαίων εξελίξεων στη Βενεζουέλα, πρότεινε τη διεξαγωγή συμβουλίου κορυφής στην έδρα του Αμερικανού προέδρου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται, οι συγκεκριμένες συζητήσεις, να είναι και οι οριστικές. εκείνες στις οποίες θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βλεπει τον Ντόναλντ Τραμπ να στρέφει σε άλλες περιοχές την προσοχή του, γεγονός που θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, ωστόσο, μετά την καταγγελία της Μόσχα για την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο Κίεβο.

