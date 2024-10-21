Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα συνελήφθη από την αστυνομία για καταγγελίες διαφθοράς, ανακοίνωσαν το κόμμα του, ο εκπρόσωπος και ο δικηγόρος του.

Ο εκπρόσωπος του Μέτα, Τέντι Μπλούσι, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ακατάλληλη», λέγοντας ότι αυτή «θα καταδικαστεί από όλους τους πατριώτες και έντιμους Αλβανούς».

🇦🇱 Albania's former president and prime minister, Ilir Meta, was arrested today.



Meta is the leader of the Freedom Party, the third-largest in Albania.



With Meta’s arrest, all major opposition leaders, including the Democratic Party’s Sali Berisha, have now been arrested. pic.twitter.com/yKDYZS7vHY — kos_data (@kos_data) October 21, 2024

Ο Μπλούσι αναφερόταν σε εικόνες που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπου φαίνονται αστυνομικοί φορώντας μάσκες να σταματούν ένα μαύρο αυτοκίνητο και να βγάζουν έξω τον Μέτα, ο οποίος αντιστέκεται της σύλληψης.

Το Reuters δεν έχει επαληθεύσει το βίντεο.

«Αυτή η κυβέρνηση θα πληρώσει το τίμημα σε κάθε δρόμο και σε κάθε πλατεία», είπε ο Μπλούσι, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Μέτα.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την SPAK, την ειδική εισαγγελία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Το αλβανικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης Reporter τόνισε ότι ο Μέτα κατηγορείται για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απόκρυψη του πλούτου του.

Άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις ίδιες κατηγορίες με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο πρώην πρόεδρος.

Ο δικηγόρος του Μέτα επιβεβαίωσε ότι η σύλληψη έγινε για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο πρώην πρόεδρος αρνείται.

Ο Μέτα, 55 ετών, διετέλεσε πρόεδρος από το 2017 έως το 2022 και στο παρελθόν είχε διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής.

Δεν είναι το μόνο πρόσωπο της αντιπολίτευσης που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Δημοκρατικού Κόμματος, έβαλαν φωτιά σε ξύλινες καρέκλες έξω από το κτίριο της Βουλής, διαμαρτυρόμενοι ότι ένας από τους πολιτικούς τους, ο Έρβιν Σαλιαντζί, φυλακίστηκε για ένα χρόνο με κατηγορίες που ο ίδιος χαρακτήρισε ως πολιτικά υποκινούμενες.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα κατηγορήθηκε για διαφθορά για ενέργειες που έκανε όταν ήταν πρωθυπουργός. Ο Μπερίσα αρνείται επίσης οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Το Δημοκρατικό Κόμμα κατηγορεί τον σημερινό πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι ενορχηστρώνει διώξεις μελών του κόμματος. Ο Ράμα αρνείται αυτές τις κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

