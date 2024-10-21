Ήταν 40 χρονών και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ο Eliran Mizrahi, στρατολογήθηκε για να πολεμήσει στη Γάζα, μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Όταν γύρισε ήταν άλλος άνθρωπος, τραυματισμένος από όσα είχε δει στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας, είπε η οικογένειά του στο CNN. Έξι μήνες αφότου στάλθηκε για πρώτη φορά να πολεμήσει, πάλευε με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) πίσω στο σπίτι. Πριν αναγκαστεί να ξαναπάει, αυτοκτόνησε.

«Βγήκε από τη Γάζα, αλλά η Γάζα δεν βγήκε από μέσα του. Και πέθανε μετά από αυτό, λόγω του μετατραυματικού στρες», είπε η μητέρα του, Jenny Mizrahi.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι παρέχει φροντίδα σε χιλιάδες στρατιώτες που πάσχουν από PTSD ή ψυχικές ασθένειες που προκαλούνται από τραύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν είναι σαφές πόσοι έχουν αυτοκτονήσει, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν δώσει επίσημο αριθμό.

Ο Eliran Mizrahi, παιδί

Ένας αιματηρός, «αιώνιος» πόλεμος, ο μεγαλύτερος του Ισραήλ μέχρι τώρα

Ένα χρόνο μετά, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 42.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της λωρίδας, με τα Ηνωμένα Έθνη να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε αφότου η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους και πήρε ομήρους περισσότερους από 250, είναι ήδη ο μεγαλύτερος του Ισραήλ από την ίδρυση του εβραϊκού κράτους. Και καθώς τώρα επεκτείνεται στον Λίβανο, ορισμένοι στρατιώτες λένε ότι φοβούνται να στρατευτούν σε μια ακόμη σύγκρουση.

«Πολλοί από εμάς φοβόμαστε πολύ ότι θα επιστρέψουμε ξανά στον πόλεμο στον Λίβανο», δήλωσε στο CNN ένας γιατρός του IDF που υπηρέτησε τέσσερις μήνες στη Γάζα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Πολλοί από εμάς δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή».

Οι ισραηλινές αρχές –με σπάνιες εξαιρέσεις– έχουν κλείσει τη Γάζα σε ξένους δημοσιογράφους εκτός και αν πηγαίνουν υπό τη συνοδεία Ισραηλινών Στρατών, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη καταγραφή του πόνου των Παλαιστινίων ή των εμπειριών των στρατιωτών εκεί. Ισραηλινοί στρατιώτες που πολέμησαν στο πεδίο της Γάζας είπαν στο CNN ότι έγιναν μάρτυρες φρίκης που ο έξω κόσμος δεν μπορεί ποτέ πραγματικά να κατανοήσει. Οι λογαριασμοί τους προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη βαρβαρότητα αυτού που οι επικριτές αποκαλούν «αιώνιο πόλεμο» του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον άυλο φόρο που παίρνει στους στρατιώτες που συμμετέχουν.

Για πολλούς στρατιώτες, ο πόλεμος στη Γάζα είναι ένας αγώνας για την επιβίωση του Ισραήλ και πρέπει να κερδηθεί με κάθε μέσο. Αλλά η μάχη έχει επίσης ένα ψυχικό τίμημα που, λόγω στιγματισμού, είναι σε μεγάλο βαθμό μη ορατό με γυμνό μάτι. Οι συνεντεύξεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, έναν ιατρό και την οικογένεια του Mizrahi, του εφέδρου που αυτοκτόνησε, ρίχνουν φως στο ψυχολογικό βάρος που ρίχνει ο πόλεμος στην ισραηλινή κοινωνία.

Ο Guy Zaken, φίλος του Mizrahi και συνοδηγός της μπουλντόζας, έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την εμπειρία τους στη Γάζα. «Είδαμε πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα», είπε ο Zaken στο CNN. «Πράγματα που είναι δύσκολο να αποδεχτείς».

Ο πρώην στρατιώτης έχει μιλήσει δημόσια για το ψυχολογικό τραύμα που υπέστησαν τα ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα. Σε κατάθεσή του στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, τον Ιούνιο, ο Zaken είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι στρατιώτες χρειάστηκε να «πατήσουν πάνω σε τρομοκράτες, νεκρούς και ζωντανούς, κατά εκατοντάδες».

«Τα πάντα ξεφεύγουν», πρόσθεσε.

Ο Zaken λέει ότι δεν μπορεί πλέον να τρώει κρέας, καθώς του θυμίζει τις φρικιαστικές σκηνές που είδε από την μπουλντόζα του στη Γάζα και αγωνίζεται να κοιμηθεί το βράδυ, με τον ήχο των εκρήξεων να ηχεί στο κεφάλι του.

«Όταν βλέπεις πολύ κρέας έξω και αίμα… τόσο δικό μας όσο και δικό τους (Χαμάς), τότε σε επηρεάζει πραγματικά όταν τρως», είπε στο CNN, αναφερόμενος στα σώματα ως «κρέας».

Το τίμημα της ψυχικής υγείας

O Eliran Mizrahi, στρατεύτηκε στη Γάζα στις 8 Οκτωβρίου του 2023 και του ανατέθηκε να οδηγήσει μια μπουλντόζα D-9, ένα θωρακισμένο όχημα 62 τόνων που μπορεί να αντέξει σφαίρες και εκρηκτικά.

Ήταν πολιτικός για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, εργαζόμενος ως διευθυντής σε μια ισραηλινή κατασκευαστική εταιρεία. Αφού είδε τις σφαγές που διέπραξε η Χαμάς, ένιωσε την ανάγκη να πολεμήσει, είπε η Jenny Mizrahi (η μητέρα του) στο CNN.

Ο έφεδρος πέρασε 186 ημέρες στο πεδίο της μάχης στη Γάζα, έως ότου τραυματίστηκε στο γόνατό του, ενώ ακολούθησε βλάβη στην ακοή τον Φεβρουάριο όταν μια πυραυλική χειροβομβίδα (RPG) χτύπησε το όχημά του, είπε η οικογένειά του. Αποσύρθηκε από τη Γάζα για θεραπεία και τον Απρίλιο διαγνώστηκε με PTSD, λαμβάνοντας εβδομαδιαία θεραπεία ομιλίας.

Η θεραπεία του δεν βοήθησε.

«Δεν ήξεραν πώς να τους συμπεριφέρονται (τους στρατιώτες)», είπε η Jenny Mizrahi, η οποία ζει στον ισραηλινό οικισμό Ma'ale Adumim, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Αυτοί (οι στρατιώτες) είπαν ότι ο πόλεμος ήταν τόσο διαφορετικός. Είδαν πράγματα που δεν είχαν δει ποτέ στο Ισραήλ».

Όταν ο Mizrahi ήταν σε άδεια, υπέφερε από κρίσεις θυμού, εφίδρωσης, αϋπνίας και κοινωνικής απόσυρσης, είπε η οικογένειά του. Είπε στην οικογένειά του ότι μόνο όσοι ήταν μαζί του στη Γάζα μπορούσαν να καταλάβουν τι περνούσε.

«Πάντα έλεγε, κανείς δεν θα καταλάβει τι είδα», είπε στο CNN η αδερφή του, Σιρ.

Η Jenny Mizrahi αναρωτήθηκε αν ο γιος της σκότωσε κάποιον και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

«Είδε πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Ίσως και να σκότωσε κάποιον. (Αλλά) δεν μαθαίνουμε στα παιδιά μας να κάνουν τέτοια πράγματα», είπε. «Λοιπόν, όταν το έκανε αυτό, ή κάτι σαν αυτό, ίσως ήταν ένα τεράστιο σοκ για εκείνον».

Κανονικοποίηση του μη φυσιολογικού

Ο Bechor, ο ψυχολόγος του IDF, είπε ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους τους τραυματισμένους στρατιώτες να ξαναρχίσουν τη ζωή τους είναι να προσπαθήσουν να «ομαλοποιήσουν» αυτό που πέρασαν, εν μέρει υπενθυμίζοντάς τους τη φρίκη που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

«Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική για τα ανθρώπινα όντα», είπε ο Bechor, προσθέτοντας ότι όταν οι στρατιώτες επιστρέφουν από το πεδίο της μάχης με συμπτώματα PTSD, ρωτούν: «Πώς μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μετά από αυτό που είδα; Πώς μπορώ να ασχοληθώ με τα παιδιά μου μετά από αυτό που είδα;»

«Προσπαθούμε να το ομαλοποιήσουμε και να τους βοηθήσουμε να θυμούνται τις αξίες τους και γιατί πήγαν εκεί (στη Γάζα)», είπε στο CNN.

Για τις δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς που προσφέρθηκαν εθελοντικά ή κλήθηκαν να πολεμήσουν, ο πόλεμος στη Γάζα δεν θεωρήθηκε μόνο ως μια πράξη αυτοάμυνας αλλά ως μια υπαρξιακή μάχη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.