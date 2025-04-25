Ζαχάροβα: Πιθανή εμπλοκή του Κιέβου στη δολοφονία του στρατηγού Μοσκάλικ 

Την πιθανή εμπλοκή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στη δολοφονία του στρατηγού Γιαροσλάβ Μοσκάλικ έκανε λόγο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι ο Μοσκάλικ ήταν γνωστός στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών «από την εποχή που εργαζόταν στην Ομάδα Επαφής του Μινσκ και στη διάσκεψη της Νορμανδίας για την επίλυση της σύγκρουσης στη νοτιοανατολική Ουκρανία».

«Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει τα ουκρανικά ίχνη σε αυτήν την υπόθεση, τότε αυτό θα καταδείξει για άλλη μια φορά στην παγκόσμια κοινότητα τη βάρβαρη και ύπουλη φύση του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο στοιχηματίζει στην κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και αγνοεί ανεύθυνα εποικοδομητικές προτάσεις που αποσκοπούν στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση», δήλωσε η Ζαχάροβα, υπαινισσόμενη την επίσκεψη του απεσταλμένου του Τραμπ στο Κρεμλίνο.

Το πρωί της 25ης Απριλίου, ένα Volkswagen Golf εξερράγη στην Μπαλασίχα της Περιφέρειας της Μόσχας. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, σκοτώθηκε ο αναπληρωτής αρχηγός της Κεντρικής Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκάλικ.

⚡️Russian Telegram channels report that Russian Major General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces was blown up in his car in Moscow region.



Information hasn’t been confirmed. pic.twitter.com/NZBzbOPx2N — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 25, 2025

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Έχει σχηματιστεί ποινική υπόθεση για φόνο και παράνομη διακίνηση εκρηκτικών (άρθρα 105 και 222.1 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα).



Η αστυνομία δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για δολοφονία, καθώς και έρευνα για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών υλών.

Υπάρχουν αναφορές πως το όχημα ανήκε στον ίδιο, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.