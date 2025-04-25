Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεσή της σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού για το 2024. Στην έκθεση παρατίθενται οι βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι εξελίξεις πολιτικής του 2024, καθώς και κάποια από τα σημαντικότερα μέτρα επιβολής.

Η έκθεση αναδεικνύει τον ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Εδώ οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλούν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από την κλίμακα της ευρωπαϊκής αγοράς και να αναπτύσσουν ισχυρές και ανταγωνιστικές βιομηχανίες προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, η έκθεση δείχνει πώς έχει συμβάλει η πολιτική ανταγωνισμού στην επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, προστατεύοντας και ενισχύοντας παράλληλα τους καταναλωτές.

Το 2024, η Επιτροπή συνέχισε τη φιλόδοξη αναθεώρηση των κανονισμών, των κατευθυντήριων γραμμών και των ανακοινώσεων της πολιτικής ανταγωνισμού, ώστε οι κανόνες να γίνουν απλούστεροι και σαφέστεροι για τις επιχειρήσεις και να παραμείνουν κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επίσης, συνέχισε να επιβάλλει δυναμικά τόσο τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, του ελέγχου των συγκεντρώσεων και των κρατικών ενισχύσεων, όσο και τα δύο εργαλεία της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή την πράξη για τις ψηφιακές αγορές και τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις.

Η έκθεση υποβάλλεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το πλήρες κείμενό της και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει μια αναλυτική επισκόπηση των εξελίξεων πολιτικής και των δράσεων επιβολής ανά τομέα, θα είναι διαθέσιμα εδώ. Επίσης, ένα ενημερωτικό γράφημα με τη σύνοψη των βασικών οροσήμων που επιτεύχθηκαν το 2024, είναι διαθέσιμο εδώ.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.