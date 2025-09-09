Λογαριασμός
Βανδαλισμοί σε τζαμιά στο Παρίσι - Άγνωστοι άφησαν απ' έξω κεφάλια χοίρων - Φωτογραφίες

Τα κεφάλια βρέθηκαν σε δημόσιους χώρους στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά)

tzami παρισι

Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά του, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνέζ, καταγγέλλοντας «απεχθείς πράξεις».

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν σε δημόσιους δρόμους στο Παρίσι και σε δύο κοντινές περιοχές έξω από την πόλη, δήλωσε στο AFP μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Τα κεφάλια βρέθηκαν στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο. 

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ' αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

«Θέλω οι μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας να μπορούν να ασκούν την πίστη τους με ειρήνη», είπε.

Η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό εκτός Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Αρκετά κράτη της ΕΕ έχουν αναφέρει αύξηση του «αντιμουσουλμανικού μίσους» και του «αντισημιτισμού» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

