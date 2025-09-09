Κεφάλια χοίρων ανακαλύφθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε τζαμιά στο Παρίσι και την περιφέρειά του, ανακοίνωσε μέσω του X ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνέζ, καταγγέλλοντας «απεχθείς πράξεις».

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν σε δημόσιους δρόμους στο Παρίσι και σε δύο κοντινές περιοχές έξω από την πόλη, δήλωσε στο AFP μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

🚨🇫🇷🕌🐷 ALERTE INFO !



Des TÊTES DE COCHON ont été DÉCOUVERTES tôt ce matin devant plusieurs MOSQUÉES de l'agglomération parisienne et de la capitale.



(préfet de police) pic.twitter.com/vZDEKCXJqa — Impact (@ImpactMediaFR) September 9, 2025

Τα κεφάλια βρέθηκαν στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

🔴 ALERTE INFO | Des têtes de cochons ont été découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et Montreuil avec inscrit "MACRON" sur la tête. 🐷🕌 pic.twitter.com/hkdiimusiu — SIRÈNES (@SirenesFR) September 9, 2025

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ' αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

«Θέλω οι μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας να μπορούν να ασκούν την πίστη τους με ειρήνη», είπε.

Η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό εκτός Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Αρκετά κράτη της ΕΕ έχουν αναφέρει αύξηση του «αντιμουσουλμανικού μίσους» και του «αντισημιτισμού» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

