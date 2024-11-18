Αλβανία: Δολοφονία 14χρονου μαθητή από συνομηλίκους του έξω από σχολείο

Σοκάρει το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Τίρανα, όταν ένας 14χρονος μαθητής, ονόματι Μάρτιν Κάνι, έπεσε νεκρός από μαχαιριά κοντά σε σχολείο. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων το μεσημέρι της Δευτέρας ενώ δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά και ο δράστης ελαφρύτερα.

O μαθητής δέχθηκε επίθεση από συνομηλίκους του, με τους οποίους φέρεται να είχε αντιπαράθεση. Φαίνεται πως υπήρξε συμπλοκή και ο δράστης κατάφερε μαχαιριές στην καρδιά και την κοιλιά στο θύμα.

Ο μαθητής προσπάθησε να φτάσει πίσω στο σχολείο του για βοήθεια, αλλά κατέρρευσε στην είσοδο, ενώ οι συμμαθητές του προσπάθησαν μάταια να σταματήσουν την αιμορραγία. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακόμα ένας 14χρονος μαθητής, φίλος του θύματος, τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βασικός ύποπτος, επίσης 14 ετών, με το μικρό του όνομα να είναι Μαρίν, φέρει τραύμα στο χέρι και βρίσκεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο φερόμενος ως δράστης θα ανακριθεί με τη συνδρομή ψυχολόγου, ενώ οι συμμαθητές του θύματος είναι συγκλονισμένοι.

