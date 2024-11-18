«Δεν είναι μεγάλη η απόσταση που μπορούν να διανύσουν οι πύραυλοι» για τους οποίους έδωσε το πράσινο φως η αμερικανική κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζ. Μπορέλ, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν εξουσιοδότησε (σ.σ. τις ουκρανικές δυνάμεις) να χρησιμοποιήσουν πυραύλους βεληνεκούς 300 χιλιομέτρων για να χτυπήσουν ρωσικά εδάφη. Δεν είναι πολύ, δεν είναι μεγάλη η απόσταση που μπορούν να διανύσουν αυτοί οι πύραυλοι, αλλά αυτή είναι η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης», ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου.

«Γιατί πήραν αυτή την απόφαση τώρα και όχι πριν τις εκλογές, δεν ξέρω να σας απαντήσω», παραδέχτηκε ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε στο σημερινό Συμβούλιο. «Νομίζω ότι είναι λογικό όταν δίνουμε όπλα να μπορούν με αυτά να χτυπούν όχι μόνο τα βέλη, αλλά και τους τοξότες που τα ρίχνουν. Αυτό όμως είναι μια εθνική απόφαση», πρόσθεσε ο ίδιος. «Σήμερα δεν υπάρχουν αποφάσεις γι' αυτό το ζήτημα, η κάθε χώρα θα λάβει την απόφαση που θεωρεί κατάλληλη», σημείωσε.

«Πολλές φορές έπρεπε να συζητήσουμε για πάρα πολύ καιρό. Δεν γίνεται να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε μια γεωπολιτική δύναμη εάν για να φτάσουμε σε μια συμφωνία χρειάζονται εβδομάδες ή και μήνες. Η τελευταία έκκλησή μου προς τους συναδέλφους μου είναι να είναι πιο ενωμένοι και να παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις», πρόσθεσε ο Ζ. Μπορέλ, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί τον Δεκέμβριο από την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας.

Πηγή: skai.gr

