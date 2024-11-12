Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ παρενέβη, με ανάρτησή του στο "Χ", στην υπόθεση των ιταλικών κλειστών κέντρων κράτησης στην Αλβανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας έγραψε:

"Ιταλικό δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία. Ένας Ιταλός δικαστής μπλόκαρε το τελευταίο σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία, ορίζοντας ότι επτά Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί άνδρες πρέπει να εισέλθουν στην Ιταλία. Ο δικαστής αναφέρθηκε και στην νομιμότητα των ιταλικών μέτρων για τις "ασφαλείς χώρες ". Οι δικαστές αυτοί πρέπει να φύγουν".

Πηγή: skai.gr

