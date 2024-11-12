Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρέμβαση Μασκ για τα ιταλικά κέντρα κράτησης στην Αλβανία και το σχέδιο της Μελόνι: «Οι δικαστές αυτοί πρέπει να φύγουν»

Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ παρενέβη, με ανάρτησή του στην υπόθεση των ιταλικών κλειστών κέντρων κράτησης στην Αλβανία - Τι ανέφερε για το σχέδιο της Μελόνι

Elon Musk - Meloni

Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ παρενέβη, με ανάρτησή του στο "Χ", στην υπόθεση των ιταλικών κλειστών κέντρων κράτησης στην Αλβανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας έγραψε:

"Ιταλικό δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία. Ένας Ιταλός δικαστής μπλόκαρε το τελευταίο σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία, ορίζοντας ότι επτά Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί άνδρες πρέπει να εισέλθουν στην Ιταλία. Ο δικαστής αναφέρθηκε και στην νομιμότητα των ιταλικών μέτρων για τις "ασφαλείς χώρες ". Οι δικαστές αυτοί πρέπει να φύγουν".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έλον Μασκ Αλβανία Τζόρτζια Μελόνι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark