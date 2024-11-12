Λίγο μετά τα μεσάνυκτα, τοπική ώρα, επέτρεψαν στην Ιταλία οι επτά Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί μετανάστες οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στα δύο ιταλικά κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας.

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της απόφασης του δικαστηρίου της Ρώμης, το οποίο χθες βράδυ δεν επικύρωσε την παραμονή τους στις συγκεκριμένες δομές και αποφάνθηκε ότι η οριστική απόφαση, για τα κλειστά αυτά κέντρα της Αλβανίας, θα πρέπει να ληφθεί από το δικαστήριο της ΕΕ.

Οι επτά μετανάστες θα υποβάλουν και πάλι αίτηση για χορήγηση πολιτικού ασύλου από την Ιταλία, οι οποίες θα εξεταστούν, όμως, με κανονική και όχι κατεπείγουσα διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

