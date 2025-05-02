Παρέλαση στις ΗΠΑ στα γενέθλια Τραμπ για τα 250 χρόνια των ενόπλων δυνάμεων

Ο στρατός των ΗΠΑ σχεδιάζει μια παρέλαση με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6.500 στρατιωτών, περίπου 150 οχημάτων και 50 αεροσκαφών, για τον «διπλό» εορτασμό των γενεθλίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με αξιωματούχους και έγγραφα.

Οι διάφοροι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων υπερηφανεύονται για την ιστορία τους και οι επέτειοι, που αποκαλούνται «γενέθλια» στους στρατιωτικούς κύκλους, γιορτάζονται σε πολλές βάσεις σε όλον τον κόσμο.

Ο αμερικανικός στρατός σχεδίαζε εδώ και καιρό να μετακινήσει μονάδες και εξοπλισμό στο Νάσιοναλ Μολ της Ουάσινγκτον, τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του εορτασμού για την επέτειό του. Αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν ότι στον σχεδιασμό πλέον περιλαμβάνεται και μια στρατιωτική παρέλαση, επειδή τα «γενέθλια» του στρατού συμπίπτουν με εκείνα του Τραμπ.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το πρακτορείο Reuters, θα προηγηθεί μία εβδομάδα εορταστικών εκδηλώσεων που θα κορυφωθούν με την παρέλαση της 14ης Ιουνίου. Ένας αξιωματούχος είπε ότι τα πιο πρόσφατα σχέδια περιλαμβάνουν πολλές χιλιάδες στρατιώτες και δεκάδες στρατιωτικά οχήματα τα οποία δεν θα χρειάζονταν εάν δεν γινόταν η παρέλαση. Σημείωσε ότι όλο αυτό είναι ακόμη στη φάση του σχεδιασμού και μπορεί να αλλάξει. Ασαφές παραμένει εάν η παρέλαση ήταν ένα αίτημα του Λευκού Οίκου ή κάτι που ο στρατός σκέφθηκε από μόνος του.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι το σχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον Λευκό Οίκο ή από υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα οργανώσει μια στρατιωτική παρέλαση για τους βετεράνους και τους υπηρετούντες, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Δεν είναι σαφές επίσης το πόσο θα κοστίσει ο εορτασμός αυτός.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ δεν έκρυψε την επιθυμία του να οργανώσει στρατιωτικές παρελάσεις. Κατά την πρώτη θητεία του διέταξε το Πεντάγωνο να εξετάσει την πιθανότητα οργάνωσης μιας επίδειξης «στρατιωτικής ισχύος» αφού προηγουμένως ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου παρακολούθησε, μαζί με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Η επίδειξη που επιθυμούσε θα κόστιζε 90 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, συμβιβάστηκε με μια παρέλαση αρμάτων και άλλων οχημάτων στο πλαίσιο του εορτασμού για την 4η Ιουλίου, το 2019 στην Ουάσινγκτον.

Οι στρατιωτικές παρελάσεις στις ΗΠΑ είναι πολύ σπάνιες. Σε άλλες χώρες συνήθως γίνονται για να εορταστούν νίκες σε πολέμους ή ως επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Το 1991, άρματα και χιλιάδες στρατιώτες παρέλασαν στην Ουάσινγκτον για να γιορτάσουν την εκδίωξη των ιρακινών δυνάμεων του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

