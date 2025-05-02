Γέλοουστοουν: 7 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα ημιφορτηγό κοντά στο εθνικό πάρκο Γέλοουστοουν, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στη Λίμνη Χένρις του Άινταχο. Στο λεωφορείο επέβαιναν 14 άνθρωποι.

«Δυστυχώς, έξι άνθρωποι που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο καθώς και ο οδηγός του ημιφορτηγού σκοτώθηκαν» εξήγησε η αστυνομία της Πολιτείας.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ένα κόκκινο όχημα που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές και ένα μικρό λεωφορείο που φλέγεται.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει διευκρινίσεις για την ταυτότητα ή την εθνικότητα των επιβατών του λεωφορείου.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, που μίλησαν στα μμε, ο πολυσύχναστος δρόμος όπου έγινε το δυστύχημα έχει μόνο μία λωρίδα αν και οδηγεί σε μία από τις εισόδους του εθνικού πάρκου. Εκατομμύρια τουρίστες, Αμερικανοί και ξένοι, επισκέπτονται κάθε χρόνο το Γέλοουστοουν, το πρώτο εθνικό πάρκο που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ. Το Γέλοουστοουν εκτείνεται σε τρεις Πολιτείες, το Γουαϊόμινγκ, το Αϊντάχο και τη Μοντάνα. Το πάρκο είναι γνωστό για τον εντυπωσιακό αριθμό των θερμών πηγών και των γκέιζερ που διαθέτει.

Πηγή: skai.gr

