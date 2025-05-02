Εντυπωσιασμένος από τη στρατιωτική παρέλαση που παρακολούθησε το 2017 στο Παρίσι, για την Ημέρα της Βαστίλης, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ως Πρόεδρος των ΗΠΑ να διοργανωθεί μια ακόμη μεγαλύτερη εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, στα πλαίσια εορτασμών για τα γενέθλιά του.

Τότε τα σχέδια του δεν προχώρησαν - λόγω κυρίως του υψηλού κόστους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων - αλλά φέτος στις 14 Ιουνίου (επίσης Ημέρα καθιέρωσης της Αμερικανικής σημαίας, το 1775 και 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού) ίσως η επιθυμία του γίνει πραγματικότητα.

Μάλιστα, επανέφερε το ζήτημα και καθώς δεν ήταν παράκληση αλλά προεδρική εντολή, οι προετοιμασίες έχουν ήδη αρχίσει.

Χιλιάδες στρατιώτες, άρματα μάχης και άλματα με αλεξίπτωτα στον σχεδιασμό

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται να γίνει στην κεντρική Λεωφόρο της Πενσιλβανία, με τη συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτών και εκατοντάδων τανκς και πολεμικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με σχεδιαγράμματα και λεπτομερή σχέδια τα οποία ήρθαν στην κατοχή του ΑΡ, δείχνουν ότι η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επτά μπάντες του στρατού, άλματα με αλεξίπτωτα και ιστορικά οχήματα, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία και πυροτεχνήματα το βράδυ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, συνολικά στη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.600 στρατιώτες, 150 οχήματα, 50 ελικόπτερα και περισσότεροι από 2.000 πολίτες.

Ο συνταγματάρχης Ντέηβ Μπάτλερ δήλωσε ότι ο Στρατός είναι ενθουσιασμένες με τα σχέδια Τραμπ.

«Θέλουμε να κάνουμε μια εκδήλωση που ολόκληρο το έθνος μπορεί να γιορτάσει μαζί μας», είπε ο Μπάτλερ. «Θέλουμε οι Αμερικανοί να γνωρίσουν τον στρατό και τους στρατιώτες τους. Μια παρέλαση μπορεί να γίνει μέρος αυτού και πιστεύουμε ότι θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε αυτό που έχουμε ήδη σχεδιάσει».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Στρατού, Στιβ Γουόρεν δήλωσε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.

Άλλες πηγές με γνώση των εγγράφων, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή τα σχέδια δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είπαν ότι τα σχέδια του Στρατού για την παρέλαση έχουν παρουσιαστεί και αναμένουν την έγκριση από τον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε ανάρτηση στο Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, δεν ανέφερε τα μεγαλεπήβολα σχέδια της 14ης Ιουνίου, αλλά έγραψε: «Θα αρχίσουμε να γιορτάζουμε ξανά τις νίκες μας!».

Επίσης, ορκίστηκε να μετονομάσει την 8η Μαΐου, γνωστή πλέον ως Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη, σε «Ημέρα Νίκης για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» και να αλλάξει την 11η Νοεμβρίου, Ημέρα των Βετεράνων, σε «Ημέρα Νίκης για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.