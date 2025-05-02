Περίπου τρεις μήνες μετά την πτώση φορτηγού βάρους τριών τόνων σε τρύπα στην πόλη Yashio της Ιαπωνίας, όταν ξαφνικά κεντρικός δρόμος υποχώρησε, οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν τη σορό του 74χρονου οδηγού.

Τον περασμένο Ιανουάριο, μια τρύπα που άνοιξε ξαφνικά στη μέση του δρόμου «κατάπιε» το βαρύ όχημα μαζί με τον ηλικιωμένο οδηγό του. Αν και αρχικά οι διασώστες αρχικά άκουγαν τον οδηγό να ανταποκρίνεται στις κλήσεις τους, έπειτα από περίπου 30 ώρες έχασαν επαφή μαζί του.

Ύστερα από εκτεταμένες προετοιμασίες για την ασφάλεια των συνεργείων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υπόγειας διαδρομής, οι διασώστες – φορώντας κράνη και προστατευτικές στολές – κατάφεραν σήμερα να φτάσουν στο σημείο και να ανασύρουν τη σορό ενώ η τρύπα ολοένα και μεγάλωνε.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η τεράστια τρύπα προκλήθηκε από τη διάβρωση των αγωγών αποχέτευσης. Το ασταθές έδαφος και ο κενός χώρος από κάτω εμπόδισαν τη διάσωση, ενώ ο ι αρχές απηύθυναν έκκληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής να περιορίσουν προσωρινά τη χρήση νερού, ιδιαίτερα για δραστηριότητες όπως το ντους και το πλύσιμο ρούχων ώστε να μειωθεί η ροή λυμάτων στην περιοχή και συνάμα η πίεση στο αποχετευτικό σύστημα.

Πέντε οικογένειες που ζούσαν στη γύρω περιοχή κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ενώ περισσότεροι από 100 κάτοικοι που ζούσαν σε ακτίνα 50 μέτρων από την τρύπα είχαν ήδη μετακινηθεί την εβδομάδα που συνέβη το περιστατικό.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί προειδοποιητικό καμπανάκι για την παλαιωμένη υποδομή στην Ιαπωνία, όπου οι περισσότερες από τις κύριες δημόσιες υποδομές κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης των δεκαετίων '60 και '70.

