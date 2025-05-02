Ισραήλ: Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τα σχέδια επέκτασης της επιχείρησης στη Γάζα

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τα σχέδια για μια διευρυμένη επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή, ενισχύοντας στις ενδείξεις ότι οι προσπάθειες να σταματήσουν οι μάχες και να επιστρέψουν οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχόλια τόσο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και του επικεφαλής του στρατού, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ αυτή την εβδομάδα, που έδειχναν ότι το Ισραήλ σκόπευε να εντείνει την εκστρατεία στη Γάζα.

Από την κατάρρευση μιας προηγούμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον Μάρτιο, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν χαράξει ευρείες ζώνες απομόνωσης στη Γάζα, συμπιέζοντας τον πληθυσμό των 2,3 εκατ. κατοίκων σε μια ολοένα και στενότερη ζώνη στο κέντρο του θύλακα και κατά μήκος της ακτής και αποκλείοντας την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Όσο η Χαμάς δεν απελευθερώνει τους ομήρους μας, θα εντείνουμε σημαντικά τη στρατιωτική μας δράση», ανέφερε στο ynet, ένα από τα κυριότερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ισραήλ, ανώνυμος ισραηλινός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ενώ το Ισραήλ επιδιώκει την επιστροφή των ομήρων του, από τους οποίους έως και 24 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, ο απώτερος στόχος του στη Γάζα παραμένει η ήττα της Χαμάς. «Στον πόλεμο, υπάρχει ο απώτερος στόχος - και αυτός ο απώτερος στόχος είναι η νίκη επί των εχθρών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ να αποκαταστήσουν την κατάπαυση του πυρός, ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς έδειξαν προθυμία να υποχωρήσουν σε βασικές απαιτήσεις, με την κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.

Το Ισραήλ επιμένει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να αποκλειστεί από κάθε ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα, όρο που η Χαμάς απορρίπτει. Η Χαμάς, η οποία διοικεί τη Γάζα από το 2007, επέμεινε να συμφωνηθεί ο οριστικός τερματισμός των συγκρούσεων και η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων ως προϋπόθεση για μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων.

Νωρίτερα, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διέψευσε ότι απέρριψε την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που κατέθεσαν οι Αιγύπτιοι μεσολαβητές, λέγοντας ότι η Χαμάς στέκεται εμπόδιο σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ισραηλινοί διοικητές δήλωσαν ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας, θα αυξήσουμε τον ρυθμό και την ένταση της επιχείρησης και, αν χρειαστεί, θα το κάνουμε σύντομα», δήλωσε ο Ζαμί.

Την Παρασκευή, τα ισραηλινά πλήγματα συνέχισαν να πλήττουν διάφορες περιοχές της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η εκστρατεία του Ισραήλ πυροδοτήθηκε από την καταστροφική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ και 251 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι. Μέχρι στιγμής πόλεμος στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 50.000 Παλαιστίνιους και έχει καταστρέψει τον θύλακα, όπου οι οργανώσεις αρωγής έχουν προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός αποκλεισμός ενέχει τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.