Ομπάμα για τους εξωγήινους: Οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι είναι πιθανό να υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του δεν είχε δει «καμία απόδειξη» ότι εξωγήινοι ήρθαν σε επαφή με τη Γη.

Ο Ομπάμα προχώρησε σε διευκρίνιση στο Instagram, μετά τις δηλώσεις σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων σε ένα podcast που προκάλεσαν ισχυρισμούς στο διαδίκτυο ότι ο πρώην πρόεδρος πρόσφερε αποδείξεις για την ύπαρξή τους.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «No Lie» του Brian Tyler Cohen, ο παρουσιαστής ρώτησε τον Ομπάμα αν οι εξωγήινοι είναι αληθινοί και αυτός απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει. Δεν τους κρατούν στην... Περιοχή 51».

Η άκρως απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Περιοχή 51, στη Νεβάδα, αποτελεί εδω και πολλά χρόνια αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας που αφορούν εξωγήινη ζωή.

«Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση. Εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο Ομπάμα στο podcast. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που ήθελε να απαντηθεί όταν έγινε πρόεδρος, ο Ομπάμα απάντησε σαρκαστικά: «Πού είναι οι εξωγήινοι;».

Όταν οι δηλώσεις του στο podcast προκάλεσαν σάλο σχετικά με την εξωγήινη ζωή, ο Ομπάμα έγραψε αργότερα στο Instagram: «Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες. Ωστόσο, οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι μικρές». «Και κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!» πρόσθεσε ο Ομπάμα στην ανάρτησή του στο Instagram.

Το 2017, το Politico ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τη διερεύνηση αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων (ΑΤΙΑ). Το 2020, το Πεντάγωνο δημοσίευσε τρία σύντομα βίντεο που έδειχναν κάτι που μοιάζει με ΑΤΙΑ.

Το 2025, το όχημα Curiosity της NASA που εξερευνά τον Άρη εντόπισε οργανικά μόρια τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσαν να αποτελούν υπολείμματα χημικών ουσιών από αρχαίες μορφές ζωής στον πλανήτη.

