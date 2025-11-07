Καζακστάν: Η ένταξη στις Συμφωνίες του Αβραάμ αποτελεί μια φυσική και λογική συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής της χώρας

Η κυβέρνηση του Καζακστάν λέει ότι η αναμενόμενη ένταξή της στις Συμφωνίες του Αβραάμ αποτελεί μια φυσική και λογική συνέχεια της πορείας της εξωτερικής πολιτικής του Καζακστάν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ προανήγγειλε νωρίτερα την ένταξη μιας νέας χώρας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Γουίτκοφ δήλωσε σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για την ανακοίνωση, αρνούμενος όμως εκείνη τη στιγμή να αποκαλύψει ποια χώρα θα είναι αυτή.

Το Axios από τη μεριά του είχε μεταδώσει - επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους - ότι ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, αναμενόταν να ανακοινώσει κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι η χώρα του θα προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ενώ το Καζακστάν και το Ισραήλ διατηρούν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις για περισσότερα από 30 χρόνια, η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να αναζωογονήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως το πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Αμερική για τη συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Axios ότι, με το Ισραήλ να βρίσκεται σε μεγάλη απομόνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα, μία από τις προτεραιότητές του θα είναι να αποκαταστήσει τη διεθνή υποστήριξη προς το εβραϊκό κράτος μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανακοίνωση της Πέμπτης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της θέσης του Ισραήλ στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και πιστεύουν ότι η ένταξη περαιτέρω χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητα του Ισραήλ.

«Αυτό θα δείξει ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι ένα κλαμπ στον οποίο πολλές χώρες επιθυμούν να γίνουν μέλη και θα αποτελέσει ένα βήμα για να γυρίσουμε σελίδα στον πόλεμο στη Γάζα και να προχωρήσουμε προς περισσότερη ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή», δήλωσε στο Axios ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της Πέμπτης δεν είναι από μόνη της πρωτοποριακή. Δεν υπάρχει ιστορικό συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Καζακστάν, ούτε υπάρχουν επί του παρόντος περιορισμοί για τους Ισραηλινούς που επισκέπτονται ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο Καζακστάν.

Για το Καζακστάν, το οποίο επίσης υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά την Πέμπτη, είναι μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια της Ουάσινγκτον.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, η συμμετοχή περιφερειακών παικτών όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και η Συρία στις συμφωνίες αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλά αποτελεί πολύ πιο ευαίσθητο θέμα από διπλωματική άποψη.

Ο Τοκάγιεφ θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και των ηγετών πέντε χωρών της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες είναι όλες μουσουλμανικές.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Τοκάγιεφ επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι επιθυμεί να εντάξει τη χώρα του στις Συμφωνίες του Αβραάμ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ. Ο Τοκάγιεφ δήλωσε ότι επιθυμεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ, να επωφεληθεί από την περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία και να στείλει ένα μήνυμα θρησκευτικής ανεκτικότητας και σημασίας του διαλόγου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τοκάγιεφ, οι δύο άνδρες αναμένεται να πραγματοποιήσουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να ανακοινώσουν την πρόθεση του Καζακστάν να προσχωρήσει στις συμφωνίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να πραγματοποιήσει επίσημη τελετή υπογραφής στον Λευκό Οίκο με τους ηγέτες του Ισραήλ και του Καζακστάν, και ιδανικά με τους ηγέτες και άλλων χωρών που επιθυμούν να προσχωρήσουν στις συμφωνίες.

Οι συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να επεκτείνει το αρχικό πλαίσιο, προκειμένου να δώσει έμφαση στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και της θρησκευτικής ανεκτικότητας.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να δώσει ώθηση στις Συμφωνίες του Αβραάμ ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσινγκτον στις 18 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης στο Μαϊάμι την Τετάρτη, ο Τραμπ χαιρέτισε την πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον, πριγκίπισσα Ρίμα μπιντ Μπαντάρ, και της είπε ότι θέλει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ταυτόχρονα όμως, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ βρίσκεται ακόμα μακριά.

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Σημειώνεται ότι οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» είναι μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν τον ρόλο διαμεσολαβητή με τις συμφωνίες να υπογράφονται επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προαναφερθείσες αραβικές χώρες συμφώνησαν να αναγνωρίσουν επισήμως το Ισραήλ, πράγμα το οποίο δεν έκαναν προηγουμένως, και να εξομαλύνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις ώστε να «ανοίξει ένας δρόμος» για συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις ο τουρισμός, η ασφάλεια, η επιστήμη και τεχνολογία.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ ονομάστηκαν έτσι γιατί ο Αβραάμ θεωρείται κοινός προπάτορας των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών (Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού, Ισλάμ). Το όνομα δηλώνει την ιδέα της συμβολικής ενότητας ανάμεσα στους λαούς της περιοχής.