Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά από σύγκρουση δυο εμπορικών τρένων, σήμερα στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τη σύγκρουση έπεσαν στη σιδηροτροχιά δύο εμπορευματοκιβώτια.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, έφθασε στο σημείο επιβατική αμαξοστοιχία, ευτυχώς με μειωμένη ταχύτητα, η οποία, παρά τις προσπάθειες του μηχανοδηγού, συγκρούστηκε με τα δύο κοντέινερ.

🔵 #Milano Tre feriti e sei contusi il bilancio, al momento, del deragliamento di un treno avvenuto stamattina. Trenord riferisce che la causa dell'incidente sarebbe riconducibile alla perdita di un container da parte di un convoglio merci. Rallentata la circolazione ferroviaria pic.twitter.com/POiQx7MThE — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 13, 2024

Αιτία του συμβάντος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι η προβληματική λειτουργία σιδηροδρομικής διακλάδωσης.

Οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας 24χρονος μηχανοδηγός, μεταφέρθηκαν άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

