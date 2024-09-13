Λογαριασμός
Σύγκρουση τρένων στο Μιλάνο - 3 τραυματίες

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τη σύγκρουση έπεσαν στη σιδηροτροχιά δύο εμπορευματοκιβώτια - Αιτία η προβληματική λειτουργία σιδηροδρομικής διακλάδωσης

τρενα

Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά από σύγκρουση δυο εμπορικών τρένων, σήμερα στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τη σύγκρουση έπεσαν στη σιδηροτροχιά δύο εμπορευματοκιβώτια.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, έφθασε στο σημείο επιβατική αμαξοστοιχία, ευτυχώς με μειωμένη ταχύτητα, η οποία, παρά τις προσπάθειες του μηχανοδηγού, συγκρούστηκε με τα δύο κοντέινερ.

Αιτία του συμβάντος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι η προβληματική λειτουργία σιδηροδρομικής διακλάδωσης.

Οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας 24χρονος μηχανοδηγός, μεταφέρθηκαν άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

τρένα σύγκρουση Μιλάνο
