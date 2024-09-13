Τουρκικό δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία εις βάρος της μητέρας και ενός αδελφού της Ναρίν Γκιουράν, του 8χρονου κοριτσιού που αγνοούνταν επί ημέρες, και ζήτησε την προφυλάκισή τους.

Το πτώμα της Ναρίν εντοπίστηκε έπειτα από τρεις εβδομάδες κρυμμένο κάτω από πέτρες στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία και ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και πολλές διαδηλώσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει να επιβληθεί η αυστηρότερη τιμωρία σε όσους ευθύνονται για τον φόνο της Ναρίν Γκιουράν.

Οι εισαγγελείς στο Ντιγιάρμπακιρ απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος της μητέρας και ενός αδελφού του κοριτσιού για συμμετοχή στον φόνο του. Ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας θείος και ξαδέλφια της Ναρίν, για την καταστροφή στοιχείων του εγκλήματος, ενώ ένας άλλος θείος του κοριτσιού κατηγορείται επίσης για φόνο.

Πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις σε όλη την Τουρκία με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Ναρίν.

Ο φόνος του κοριτσιού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως επειδή στο έγκλημα εμπλέκεται μεγάλος αριθμός συγγενών της.

Η Ναρίν εξαφανίστηκε στις 21 Αυγούστου από το χωριό της, που βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα νότια του Ντιγιάρμπακιρ. Το πτώμα της βρέθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου σε έναν σάκο, δίπλα σε ένα ρέμα, καλυμμένο με πέτρες.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς σκοτώθηκε, αλλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στη νεκροψία- νεκροτομή εντοπίστηκαν μώλωπες στον λαιμό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.