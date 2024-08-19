Το Ισραήλ «χτυπά» αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ - Δείτε βίντεο

Αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, ήταν ο στόχος ισραηλινού χτυπήματος.

תיעוד חריג מהתקיפה הלילה בבקעת הלבנון: לא צריך מומחיות מיוחדת, ואפשר לראות בקלות טילים עפים באוויר- חיל האוויר תוקף מחסני טילים של חיזבאללה pic.twitter.com/6KKawOXDss August 19, 2024

Ειδικότερα, το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε αεροπορικές επιδρομές σε τρεις τοποθεσίες στην κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (NNA). Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) και το Reuters, επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές, αναφέρουν ότι στόχοι ήταν αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ωστόσο, η ανησυχία για εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή έχει ενταθεί μετά το ισραηλινό πλήγμα της 30ής Ιουλίου στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή σε στρατιωτικό αξιωματούχο της Χεζμπολάχ και προκάλεσε τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, μια ημέρα αργότερα, στην Τεχεράνη. Ιράν και Χεζμπολάχ έχουν απειλήσει πως θα εκδικηθούν.

🔴 Lebanese reports: Massive explosion caused by IDF attack in Beqaa Valley pic.twitter.com/vHPa44Ow9z — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.