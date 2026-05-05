Νέα επίθεση Τραμπ κατά του πάπα Λέοντα

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπέλυσε σήμερα νέα επίθεση κατά του πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Ο πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους. Προτιμά να αναφέρεται στο ότι είναι αποδεκτό να διαθέτει, το Ιράν, πυρηνικά όπλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό», δήλωσε Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News, σύμφωνα με την La Repubblica.

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο, Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Eξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στο Βατικανό για να συναντηθεί με τον ποντίφικα και τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν - ένα ταξίδι το οποίο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, προγραμματίσθηκε με στόχο να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ουάσιγκτον και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

