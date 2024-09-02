Ο πάπας Φραγκίσκος, 87 ετών, αναχώρησε σήμερα για 12ήμερη περιοδεία σε χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας, αρχής γενομένης από την Ινδονησία, τον πρώτο σταθμό του μαραθώνιου ταξιδιού του, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθεί ο διαθρησκευτικός διάλογος.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει τον ποντίφικα απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ρώμης-Φιουμιτσίνο στις 18.32 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέχουν στην αποστολή. Αναμένεται ότι θα προσγειωθεί το πρωί της Τρίτης στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας. Το πρόγραμμα προβλέπει στη συνέχεια επισκέψεις στην Παπούα-Νέα Γουινέα, το Ανατολικό Τίμορ και τη Σιγκαπούρη.

Αυτός ο 12ημερος μαραθώνιος των 32.000 χιλιομέτρων είναι το μεγαλύτερο και το πιο μακρινό ταξίδι του πάπα Φραγκίσκου από την ημέρα που εξελέγη στο αξίωμα, το 2013. Ενδέχεται να αποτελέσει σωματική πρόκληση για τον Αργεντινό ποντίφικα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας αλλά συχνά δείχνει να αναζωογονείται με τα ταξίδια και την επαφή του με τους πιστούς.

Ο Φραγκίσκος είναι ο τρίτος πάπας, μετά τον Παύλο Στ΄ το 1970 και τον Ιωάννη-Παύλο Β΄ το 1989, που επισκέπτεται το αρχιπέλαγος των 17.500 νησιών της Ινδονησίας, χώρας όπου ζουν 8 εκατομμύρια Καθολικοί. Αν και μεγάλος, ο αριθμός των πιστών αντιστοιχεί μόλις στο 3% του πληθυσμού της χώρας, της πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας του κόσμου (242 εκατομμύρια ή το 87% των κατοίκων).

Στην Τζακάρτα, μια μεγαλούπολη που απειλείται από τη ρύπανση και τις πλημμύρες, ο πάπας ενδέχεται για άλλη μια φορά να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η επίσκεψη αυτή ωστόσο επικεντρώνεται στον διαθρησκευτικό διάλογο. Την Πέμπτη στο μεγαλύτερο τέμενος της Νοτιοανατολικής Ασίας έχει προγραμματιστεί να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις οι εκπρόσωποι των έξι επίσημα αναγνωρισμένων δογμάτων (ισλάμ, προτεσταντισμός, καθολικισμός, βουδισμός, ινδουισμός και κομφουκιανισμός).

Ο πρόεδρος της Συνόδου Ινδονήσιων Επισκόπων, Αντόνιους Σουμπιάντο Μπουντζάμιν, είπε ότι ο πάπας και ο μεγάλος ιμάμης Νασαρουντίν Ούμαρ θα συνυπογράψουν μια κοινή διακήρυξη με δύο κύρια θέματα: την «αποκτήνωση» που συνδέεται με τις συρράξεις και τη βία σε βάρος παιδιών και γυναικών, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το τέμενος Ιστικλάλ γειτονεύει με τον Καθεδρικό της Κοίμησης της Θεοτόκου και οι τοπικές αρχές κατασκεύασαν το 2020 μια «σήραγγα φιλίας» που συνδέει τα δύο κτίρια, ως σύμβολο θρησκευτικής αδελφοσύνης.

Ένα τεράστιο πανό με τη φράση «Καλώς όρισες πάπα Φραγκίσκε» είχε στηθεί σήμερα στην κεντρική Τζακάρτα. Ειδικά για την περίπτωση κυκλοφόρησε ένα γραμματόσημο προς τιμή του ποντίφικα.

Στην Τζακάρτα ο πάπας θα συναντηθεί επίσης με τον απερχόμενο πρόεδρο Τζόκο Ουιντόντο και θα τελέσει λειτουργία σε ένα στάδιο 80.000 θέσεων.

Το ταξίδι αυτό, το 45ο του Φραγκίσκου στο εξωτερικό, ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το 2020 αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας της Covid-19. Τα επόμενα χρόνια ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Πλέον μετακινείται μόνο με μπαστούνι ή αναπηρικό αμαξίδιο. Και στο ταξίδι αυτό συνοδεύεται από τον γιατρό του και δύο νοσηλευτές, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

