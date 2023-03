Ανησυχία για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου – Δεκάδες δημοσιογράφοι έξω από το νοσοκομείο (φωτογραφίες)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες του ταλαιπωρημένου και καταπονημένου Ποντίφικα από την ακρόαση της Τετάρτης, μετά την οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού.

Δεκάδες κάμερες και δημοσιογράφοι έχουν «κατασκηνώσει» έξω από το καθολικο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Agostino Gemelli της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται ο Πάπας Φραγκίσκος.

Το Βατικανό δεν διαρρέει πολλές πληροφορίες για την υγεία του και η νοσηλεία του έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, δεδομένης και της βεβαρημένης υγείας και της ηλικίας του 86χρονου Ποντίφικα.

Στις αρχές του 2000 ο Πάπας είχε υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης μέρος του ενός πνεύμονα ενώ τον Ιούλιο του 2021, στο ίδιο νοσοκομείο, έκανε εγχείρηση στο παχύ έντερο.

As people around the world pray for #PopeFrancis as he recovers in hospital from a respiratory infection, we invite our followers to send the Pope their messages of well-wishes and prayers in a retweet with comment. pic.twitter.com/nb3v4fgaM1