Πάπας Φραγκίσκος: Αγοράκι τον ρώτησε κλαίγοντας αν ο άθεος πατέρας του θα πάει στον παράδεισο

Ακριβώς επτά χρόνια πριν ο Πάπας Φραγκίσκος απαθανατίστηκε να παρηγορεί ένα μικρό αγόρι από την Ιταλία, τον Εμανουέλε, που έκλαιγε και ήθελε να τον δει και να τον ρωτήσει αν ο νεκρός άθεος πατέρας του είχε πάει στον παράδεισο...

Το βίντεο της συγκινητικής συνάντησης επανεμφανίστηκε τη Δευτέρα, μετά τον θάνατο του ποντίφικα, καθώς ο κόσμος θυμήθηκε μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές της παποσύνης του.

Το συγκινητικό βίντεο δείχνει τον μικρό Εμανουέλε, να προσπαθεί να κάνει μια ερώτηση στον Πάπα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην ενορία του Αγίου Παύλου του Σταυρού στη Ρώμη τον Απρίλιο του 2018.

Αφού το αγόρι ξέσπασε σε κλάματα καθώς πάλευε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει την ερώτησή του, ο ποντίφικας είπε γρήγορα: «Έλα, έλα σε μένα, Εμανουέλε. Έλα και ψιθύρισέ το στο αυτί μου».

Ο Πάπας σφιχταγκάλιασε τον δειλό μικρό τελικά πλησίασε τον Φραγκίσκο στο πόντιουμ.

Οι δυο τους μίλησαν με τα κεφάλια τους σχεδόν ακουμπισμένα για αρκετές στιγμές πριν ο Πάπας Φραγκίσκος ρωτήσει τον νεαρό αν μπορούσε να πει στο πλήθος τι ειπώθηκε μεταξύ τους,

Ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι ο πατέρας του Εμανουέλε, ο οποίος δεν ήταν θρησκευόμενος, αλλά είχε βαφτίσει τα τέσσερα παιδιά του, είχε πεθάνει πρόσφατα.

Το παιδί, σύμφωνα με τον ποντίφικα, ήθελε να μάθει αν ο πατέρας του θα γινόταν δεκτός στον παράδεισο, δεδομένου ότι παρότι ήταν άθεος ήταν καλός άνθρωπος.

«Τι όμορφη μαρτυρία ενός γιου που κληρονόμησε τη δύναμη του πατέρα του, που είχε το θάρρος να κλάψει μπροστά σε όλους μας», είπε ο Φραγκίσκος.

«Αν αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να κάνει τα παιδιά του έτσι, τότε αλήθεια, ήταν καλός άνθρωπος».

Όταν ο Πάπας ρώτησε το πλήθος αν πίστευαν ότι ο Θεός θα απόδιωχνε αυτόν τον άνθρωπο από τον παράδεισο όταν ήταν καλός, το πλήθος απάντησε: «Όχι!»

«Εγκαταλείπει τα τέκνα του ο Θεός; Εγκαταλείπει τα τέκνα του όταν είναι καλά; Ορίστε, Εμανουέλε, αυτή είναι η απάντηση», είπε ο Φραγκίσκος.

«Ο Θεός σίγουρα ήταν περήφανος για τον πατέρα σου, γιατί είναι πιο εύκολο για έναν πιστό να βαφτίζει τα παιδιά του παρά να τα βαφτίζεις όταν δεν είσαι πιστός. Σίγουρα αυτό ευχαρίστησε πολύ τον Θεό. Μίλησε στον πατέρα σου. Προσευχήσου για τον πατέρα σου. Ευχαριστώ για το κουράγιο σου Εμανουέλε».

Πηγή: skai.gr

