Πράκτορες που συνδέονται με το Ιράν στρατολογούν ανηλίκους για επιθέσεις σε ισραηλινά και εβραϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ένα ανησυχητικό μοτίβο επεισοδίων στη Σουηδία, το Βέλγιο και τη Νορβηγία έχει αποκαλύψει τη μυστική εκστρατεία της Τεχεράνης, με στόχο να επεκτείνει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ μέσω αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκά εδάφη. Στη Στοκχόλμη, ένα 15χρονο αγόρι επιβιβάστηκε σε ταξί τον Μάιο με γεμάτο όπλο και ζήτησε να μεταφερθεί στην ισραηλινή πρεσβεία. Ωστόσο, ο έφηβος, αγνοώντας την ακριβή τοποθεσία της πρεσβείας, χρειάστηκε να καλέσει έναν συνεργάτη για οδηγίες. Η σουηδική αστυνομία, που παρακολουθούσε το αγόρι, σταμάτησε το ταξί πριν φτάσει στον προορισμό.

Στο Γκέτεμποργκ, ένας 13χρονος συνελήφθη να πυροβολεί στα κεντρικά γραφεία της Elbit Systems, μιας ισραηλινής αμυντικής εταιρείας. Σε ξεχωριστή επίθεση στις ίδιες εγκαταστάσεις ενεπλάκη ένας 16χρονος ο οποίος μαζί με έναν 23χρονο συνεργό του τοποθέτησαν αυτοσχέδια εκρηκτικά κοντά στην κεντρική είσοδο του κτιρίου. Οι βόμβες ήταν κρυμμένες σε μπουκάλια θερμός και ενώ η έρευνα δεν μπόρεσε να διαλευκάνει το ποιος εξέδωσε τις οδηγίες τους, οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι οι δράστες ενεργούσαν για λογαριασμό ενός μεγαλύτερου δικτύου.

Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την ευρύτερη προσπάθεια του Ιράν να επεκτείνει τη σύγκρουσή του με το Ισραήλ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή, εκμεταλλευόμενο κατά τόπους παθογένειες στην Ευρώπη. Στις Βρυξέλλες, οι βελγικές αρχές απέτρεψαν προγραμματισμένη επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία τον Μάιο στην οποία εμπλέκονταν ανήλικοι έως 14 ετών. Εν τω μεταξύ, η Νορβηγία αύξησε προσωρινά τον συναγερμό για τρομοκρατία σε υψηλό τον Οκτώβριο μετά από αναφορές για απειλές που συνδέονται με το Ιράν. Τόσο η Σουηδία όσο και η Νορβηγία έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σχετικά με την αυξανόμενη χρήση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος από την Τεχεράνη με στόχο τα ισραηλινά συμφέροντα.

Ο απόηχος μιας αποτυχημένης επίθεσης στη Στοκχόλμη παρέχει περαιτέρω στοιχεία για αυτές τις επιχειρήσεις. Την 1η Οκτωβρίου, πυροβολισμοί έπεσαν στο κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας, προκαλώντας την απάντηση της αστυνομίας. Την ώρα που έφτασαν οι αστυνομικοί, ο ύποπτος είχε ήδη διαφύγει με ένα τρένο με προορισμό τη νότια Κοπεγχάγη. Αργότερα το ίδιο βράδυ, αναφέρθηκαν δύο δυνατές εκρήξεις κοντά στην ισραηλινή αποστολή στη δανική πρωτεύουσα. Οι αξιωματούχοι ασφαλείας υποπτεύονται ότι το ίδιο άτομο, επίσης συνδεδεμένο με το Ιράν, ήταν πίσω από αυτά τα περιστατικά.

Τα social media ως μέθοδος «ψαρέματος»

Ιρανοί πράκτορες φέρεται να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Telegram και το TikTok για να προσεγγίσουν πιθανούς νεοσύλλεκτους, δήλωσε το Bloomberg. Τα οικονομικά κίνητρα είναι ελάχιστα, με πληρωμές έως και 120 ευρώ για επιθέσεις με βόμβες βενζίνης και 1.500 ευρώ για πιο σοβαρά εγκλήματα, όπως ο φόνος, σύμφωνα με τον Peter Nesser, ερευνητή τρομοκρατίας από τη Νορβηγία. Πολλοί από τους νεοσυλλέκτους είναι έφηβοι, κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι εργάζονται για λογαριασμό μιας ξένης δύναμης.

Σουηδοί αξιωματούχοι ασφαλείας τόνισαν ότι ορισμένοι νεαροί δράστες δεν αντιλαμβάνονται τις ευρύτερες συνέπειες των πράξεών τους. Για παράδειγμα, ο έφηβος της Στοκχόλμης που εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν προλάβει να φτάσει στην ισραηλινή πρεσβεία, φέρεται να αγνοούσε τις σχέσεις του με τους επικεφαλής του, ισχυρίστηκε η έκθεση. Η ίδια ασάφεια περιβάλλει και τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης στο Γκέτεμποργκ, οι οποίοι φαινόταν να ενεργούν υπό εξωτερικές οδηγίες αλλά με περιορισμένη κατανόηση της ευρύτερης ατζέντας.

Η Σουηδία και η Νορβηγία, που εδώ και καιρό θεωρούνταν ανοιχτές κοινωνίες με ελάχιστη αστυνόμευση, αντιμετωπίζουν τώρα τρωτά σημεία που εκμεταλλεύονται τόσο τα διεθνή συνδικάτα εγκλήματος όσο και οι εχθρικοί ξένοι παράγοντες. Η Σουηδία, όπου οι μετανάστες αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού, έχει δει αυξανόμενη βία από συμμορίες και δυσκολίες στην ενσωμάτωση των νέων αφίξεων. Στη Νορβηγία, οι πολιτικοί ηγέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες για παρόμοια μοτίβα εγκληματικής στρατολόγησης κατά τη διέλευση των συνόρων από τη Σουηδία.

Το θέμα έχει, επίσης, επηρεάσει τον πολιτικό λόγο, με την κυβέρνηση της Σουηδίας να καθιερώνει κέντρα κράτησης νέων για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την εγκληματικότητα των ανηλίκων, δήλωσε το Bloomberg. Η Νορβηγία, που αντιμετωπίζει εκλογές το επόμενο έτος, συζητά παρόμοια μέτρα, με το ακροδεξιό Κόμμα της Προόδου να ζητά αυστηρότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της νεανικής βίας.

Τα περιστατικά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Τεχεράνης για την αποσταθεροποίηση των ισραηλινών στόχων παγκοσμίως. Οι περιφερειακοί πληρεξούσιοι του Ιράν, αποδυναμωμένοι από τις στρατιωτικές απαντήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, φαίνεται να μετατοπίζουν την εστίασή τους σε ευάλωτες κοινότητες στην Ευρώπη. Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η εκμετάλλευση ανηλίκων, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος των επιθέσεων, θα καταστήσει όλο και πιο δύσκολη την πρόληψη τέτοιων επιχειρήσεων.

Παρά την αποδυναμωμένη κατάσταση των αντιπροσώπων του, το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι οι μυστικές δραστηριότητες του δικτύου θα απαιτήσουν αυξημένη επαγρύπνηση και διεθνή συνεργασία για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων.

