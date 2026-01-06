Αντιμέτωπος με «ανταρσία» φέρεται να βρίσκεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με ρωσική αντικαθεστωτική ομάδα. Ρώσοι αξιωματικοί απαιτούν να μεταφερθούν από την πρώτη γραμμή γύρω από το Ποκρόβσκ στην περιοχή του Ντόνετσκ. Τα τελευταία νέα έρχονται εν μέσω αναφορών και για «μεθυσμένους διοικητές» στο μέτωπο της Ζαπορίζια.



Η ρωσική ομάδα ATESH - η οποία υποστηρίζει την Ουκρανία – αναφέρει στο κανάλι της στο Telegram ότι οι αξιωματικοί του Πούτιν στο μέτωπο του Ποκρόβσκ παρακαλούν να μετατεθούν στα μετόπισθεν για να αποφύγουν τον θάνατο, επικαλούμενη πηγές της στην πρώτη γραμμή.

Πηγή: skai.gr

«Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εντελώς αποθαρρυμένοι, δεν γνωρίζουν καλά τις τοπικές συνθήκες και αντιλαμβάνονται τον τομέα του Ποκρόβσκ ως μια επικίνδυνη επιχείρηση. Φοβούνται συνεχώς τις επιθέσεις από ειδικές δυνάμεις και αντάρτες, καθώς και το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη μεταδώσει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις τους και τις κινήσεις τους στις Ουκρανικές Αμυντικές Δυνάμεις».Η ρωσική διοίκηση τους αποτρέπειυποβιβασμού και πλήρους αποκλεισμού από τη σταδιοδρομία.Ο Πούτιν – ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο νέο έτος - αναμένεται να εμφανιστεί στην εκκλησία για μια εορταστική λειτουργία τα μεσάνυχτα απόψε Τρίτη, είναι κλονισμένος από τη σύλληψη του στενού συμμάχου του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ και τις μεγάλες αναταραχές στο Ιράν, χώρα βασικό σύμμαχο της Μόσχας και υποστηρικτή του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει επίσης αντιμετωπίσει τηντου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ για τον «ψεύτικο» ισχυρισμό του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η Ουκρανία προσπάθησε να τον δολοφονήσει σε ένα από τα παλάτια του.Τα σημάδια έλλειψης πειθαρχίας και ανταρσίας μεταξύ των δυνάμεων του Κρεμλίνου συμπίπτουν με σημαντικές ουκρανικές επιθέσεις σε πολλαπλούς στόχους βαθιά στην επικράτεια του Πούτιν, καθώς η Ρωσία σήμερα γιορτάζει την παραμονή των Ορθόδοξων Χριστουγέννων με το παλαιό ημερολόγιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.