Κινέζος υπουργός παύθηκε επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, πιθανώς «επικίνδυνη» για την εθνική ασφάλεια της Κίνας

Τους λόγους της παύσης του πρώην ΥΠΕΞ της Κίνας Τσιν Γκανγκ (Qin Gang), τον Ιούλιο, αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Κινέζος αξιωματούχος είχε μια εξωσυζυγική σχέση όταν ήταν πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσινγκτον, από τον Ιούλιο 2021 μέχρι φέτος τον Ιανουάριο.

