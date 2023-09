Το YouTube μπλόκαρε το κανάλι του Ράσελ Μπραντ μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση Κόσμος 12:25, 19.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 48χρονος Βρετανός πρώην παρουσιαστής και ηθοποιός, που σήμερα δραστηριοποιείται κυρίως στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι σχέσεις του ήταν «συναινετικές» και κατήγγειλε μια «συντονισμένη επίθεση» σε βάρος του