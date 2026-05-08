Περισσότερος από τον μισό πληθυσμό του Λιβάνου «εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια», κατήγγειλε σήμερα η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ, την ώρα που η ΕΕ έχει προσφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα από την αρχή του πολέμου τον Μάρτιο.

«Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του Λιβάνου, εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσουν», δήλωσε η επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος, που συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ανακοίνωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη στείλει από την αρχή του πολέμου στις 2 Μαρτίου έξι αεροσκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ένα έβδομο αναμένεται αύριο Σάββατο.

Ο ΟΗΕ είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση τον Μάρτιο για τη συγκέντρωση 308 εκατ. δολαρίων, αλλά το ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται μόλις σε 126 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Η Λαμπίμπ εκτίμησε ότι η εκεχειρία που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου άνοιξε «ένα μικρό παράθυρο ελπίδας».

«Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις της και να αφοπλιστεί” και “το Ισραήλ πρέπει να βάλει τέλος στους βομβαρδισμούς του», τόνισε η ίδια.

«Προκειμένου μια εκεχειρία να οδηγήσει στην ειρήνη πρέπει να υπάρχει το πολιτικό θάρρος να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές ρίζες αυτής της σύγκρουσης», υπογράμμισε η Λαμπίμπ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να έχουν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον έναν τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την αντίθεση της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

