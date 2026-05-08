Κίνα: 37 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Ο απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα στην αρχή της εβδομάδας αυξήθηκε σε 37 νεκρούς και έναν αγνοούμενο, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση CCTV.

Η τραγωδία, που προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό πολλών δεκάδων ανθρώπων σύμφωνα με το δίκτυο, εξελίχθηκε τη Δευτέρα στο εργοστάσιο «Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company», στη Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν (κεντρική Κίνα).

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ήταν 26 νεκροί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

