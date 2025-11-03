Πάνω από πέντε εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος ταυτοποιήθηκαν

Περισσότερα από πέντε εκατομμύρια από τα έξι εκατομμύρια Εβραίων που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ανακτηθούν ακόμη περισσότερα ονόματα, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα Ισραηλινοί ερευνητές.

Το Yad Vashem, το Παγκόσμιο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, σημείωσε ότι το ορόσημο αυτό αποτελεί κορύφωση επτά δεκαετιών έρευνας και βρίσκεται στον πυρήνα της αποστολής του: να αποκαταστήσει τις ταυτότητες των θυμάτων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου ένα εκατομμύριο Εβραίοι που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα παραμένουν ακόμη άγνωστοι, και «πολλοί πιθανότατα θα μείνουν έτσι για πάντα», ανέφερε το Yad Vashem. Ωστόσο, με εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, το ίδρυμα εκτιμά ότι μπορεί να ανακτήσει ακόμη 250.000 ονόματα, αναλύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα που έως τώρα ήταν αδύνατον να ερευνηθούν με φυσική αναζήτηση στα αρχεία.

Καθώς ο αριθμός των επιζώντων του Ολοκαυτώματος μειώνεται και ο κόσμος ετοιμάζεται να μείνει χωρίς ζωντανούς μάρτυρες, ο πρόεδρος του Yad Vashem, Ντάνι Νταγιάν, δήλωσε ότι η επίτευξη του ορόσημου των πέντε εκατομμυρίων ονομάτων αποτελεί υπενθύμιση μιας ανεκπλήρωτης ηθικής υποχρέωσης.

«Πίσω από κάθε όνομα υπάρχει μια ζωή που είχε σημασία, ένα παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει, ένας γονιός που δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι, μια φωνή που σίγησε για πάντα», είπε ο Νταγιάν. «Είναι καθήκον μας, ηθικό και ανθρώπινο, να διασφαλίσουμε ότι κάθε θύμα θα θυμάται, ώστε κανείς να μη μείνει χαμένος στο σκοτάδι της ανωνυμίας».

Τον Μάιο του 2024, το Yad Vashem είχε ανακοινώσει ότι ανέπτυξε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να ερευνήσει τεράστιους όγκους αρχείων, με στόχο να ταυτοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα και των οποίων τα ονόματα λείπουν από τα επίσημα μνημεία.

Τότε, το ίδρυμα είχε ήδη εντοπίσει στοιχεία για 4,9 εκατομμύρια άτομα, μέσα από δηλώσεις, έγγραφα, κινηματογραφικό υλικό, νεκροταφεία και άλλα αρχεία.

Τα ονόματα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, μαζί με προσωπικά αρχεία που αφηγούνται τις ζωές πολλών εξ αυτών, συγκεντρώνονται σε διαδικτυακή βάση δεδομένων του Yad Vashem, διαθέσιμη σε έξι γλώσσες.

Η βάση αυτή, όπως τονίζει το ίδρυμα, έχει βοηθήσει αμέτρητες οικογένειες να εντοπίσουν χαμένους συγγενείς και να τιμήσουν τη μνήμη αγαπημένων προσώπων, ειδικά καθώς τα περισσότερα θύματα δεν είχαν ποτέ τάφο.

«Οι Ναζί δεν ήθελαν μόνο να τους σκοτώσουν, αλλά να σβήσουν και την ύπαρξή τους», δήλωσε ο Αλεξάντερ Αβράμ, διευθυντής της Αίθουσας των Ονομάτων του Yad Vashem. «Με την ταυτοποίηση πέντε εκατομμυρίων θυμάτων, αποκαθιστούμε την ανθρώπινη ταυτότητά τους και διασφαλίζουμε ότι η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή».



